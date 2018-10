12, Septiembre, 2016 12, Septiembre, 2016 2:08 a.m. 2:08 a.m.

SURFISTA FALLECE SIN APARENTE CAUSA

El surfista Devan Kennedy, originario de Florida, falleció en las costas de puerto Sandino, específicamente frente a casa Sirena Surf Lodge, ubicado en punta Miramar. Aún se desconocen las causas del deceso. “Yo no conozco al hombre, pero sé que su nombre es Devan y él es de la playa de Jacksonville, Florida. Él estuvo aquí en Nicaragua como voluntario en Surf Tours Nicaragua (STN)y acaba de salir de una tabla de surf mañana. A las nueve de la mañana, Alex, el gerente STN encontró boca abajo y hacía todo lo posible para mantener la cabeza de Devon mientras lo traían de vuelta a la playa”, relató Gregory Chrisman, co propiterio de de Casa Sirena, en una publicación de facebook. Tras encontrar al extranjeros, otros trabajadores se sumaron a reincorporar a Kennedy quien se veía pálido y expulsaba espuma. “Ya lo tenemos en la playa y nos pusimos a trabajar en él. Fue el mejor que podríamos hacer con lo que teníamos. En cuestión de minutos teníamos un camión en la playa, tenía Devon en el camión (…) nadie sabe exactamente cuánto tiempo llevaba boca abajo”, agregó Chrisman. Pese a los esfuerzos, fue difícil impedir que el extranjero falleciera. Las personas en el lugar lamentaron de no disponer de herramientas de primeros auxilios, ni un equipo que resguarde la zona.