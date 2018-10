16, Septiembre, 2016 16, Septiembre, 2016 2:07 a.m. 2:07 a.m.

FALLECE ANCIANO QUE HABÍA SIDO ATROPELLADO

José Blas Centeno Márquez, de 82 años, falleció en el Hospital Lenín Fonseca, tras haber sido atropellado el 13 de septiembre en el barrio Carlos Fonseca Amador por Luis Manuel Romero López, de 28 años, conductor del carro marca Toyota, color blanco, placas de Matagalpa 14268. “Me casé con él y viví 50 años con él, él era el que me mantenía porque era pensionado y ahora ¿quién me va a dar? ¿quién me va a ayudar?, yo nada resuelvo con tener preso al hombre (que lo atropelló) porque no me lo va a revivir”, se pregunta entre lágrimas la vida, Juan Mercado. “Los que vieron el accidente nos contaron que iba cruzando la carretera cuando el carro venía circulando de oeste a este y que cuando vio el carro intentó regresarse a la acera, pero no pudo, el conductor del carro intentó esquivarlo. Por la lluvia y los truenos que había parece que al señor se le nubló la visión y lo atropelló”, relató María Isabel Centeno, hija de la víctima. Centeno Márquez se dirigía a su acostumbrada tertulia con los vigilantes del Mercado Roberto Huémbes. Fuente: END