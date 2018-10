UN SUJETÓ MATÓ A CUATRO ASALTANTES EN UN BUS

10:18 a.m.

None

Este lunes entre las 5:30 y las 6:00 a. m, un mexicano de identidad desconocida asesinó a balazos a cuatro asaltantes en un bus, el que se dirigía desde San Mateo Atenco hacia la Ciudad de México. Los ladrones abordaron el autobús en San Pedro Tultepec; cinco kilómetros después, cuando transitaban por Ocoyoacac, iniciaron el atraco, según el relato de la Fiscalía obtenido por El País. El hombre, apodado el “ángel exterminador”, está siendo buscado por las autoridades mexicanas; no obstante, ni el conductor ni los pasajeros han querido revelar sus datos porque lo consideran un justiciero y no un criminal. Lee tambiénPresuntamente, el hombre esperó que los sujetos terminaran de robarles a los 53 viajeros y, cuando estos estaban a punto de bajarse del bus, les disparó; primero, al cabecilla de la banda; luego, mató a los otros tres delincuentes. Posteriormente, el desconocido les devolvió sus pertenencias a los pasajeros, solicitó que no lo delataran y se esfumó entre la neblina, de acuerdo con la crónica de El País.