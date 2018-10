20, Noviembre, 2016 20, Noviembre, 2016 9:56 a.m. 9:56 a.m.

HOMBRE MUERE ATROPELLADO CUANDO VIAJABA EN SU BICICLETA

Un nicaragüense radicado en Costa Rica pereció este fin semana tras ser arrollado en su bicicleta por una camioneta en la carretera de Los Jocotes de Filadelfia, Guanacaste, Costa Rica. El hombre fue encontrado por un lugareño cuando estaba agonizando y pese a que llamó al personal de primeros auxilios, no les fue posible mantenerlo con vida. “Éramos compañeros, yo lo conocía desde hace 10 años, él vivía en Belén de Carrillo y después se vino para Filadelfia a trabajar. Vivía en este cuartito. Yo le pido al señor que lo atropelló que por favor se entregue, porque ese muchacho no era un perro”, relató Gerardo Vargas, quien era vecino de la víctima. Según el testimonio, el occiso había perdido sus pertenencias debido a un incendio que consumó su vivienda, por lo que se vio forzado a mudarse a un cuarto humilde. Zelaya trabajaba desde hacía dos años en un establo, cuidando y alimentando a los animales, y su muerte apunta a quedar impune, pues la zona es poco poblada, no se conoce quién sería el conductor del vehículo que lo atropelló y se dio a la fuga.