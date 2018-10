MUEREN 5 PERSONAS EN UN INCENDIO EN COSTA RICA

9:32 a.m.

Este sábado en la noche, un violento incendio consumió 70 viviendas tipo rancho en León XIII, Tibás, Costa Rica, informó Repretel. Según las autoridades municipales, 142 adultos y 24 niños quedaron sin hogar.De forma preliminar, se calcula que cinco personas fallecieron, entre ellas, un nicaragüense. El incendio empezó a las 11:23 p. m. y se propagó rápidamente por el caserío. Para sofocarlo, se utilizaron once unidades de bomberos. Unas 15 personas fueron hospitalizadas, incluyendo una embarazada, reportó el diario costarricense. Ernesto Durán, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una entrevista a La Nación, declaró que "de momento, hay una persona detenida como sospechosa de provocar el fuego". Se presume que el desastre fue ocasionado por un sujeto que pretendía vengarse de su cónyuge. Una de las víctimas del siniestro narró que, aunque todos sus bienes se incineraron, lo primordial era salvar a sus nietos. "Yo no pude sacar nada porque yo me desesperé para ir a sacar a mis nietos, pero, gracias a Dios, están vivos ellos", relató Brígida Abarca, sobreviviente. Los damnificados fueron trasladados a dos albergues. Fotos: La Nación