FEMICIDIO SIGUE EN LA IMPUNIDAD EN MATAGALPA

La víctima ya había denunciado a su asesino pero su caso no progresó en la institución policial

Cuatro días han transcurrido del femicidio de, una joven matagalpina de 24 años de edad que asesinada por su pareja de un tiro en la cabeza, en la tienda de una gasolinera en Matagalpa, el pasado domingo 8 de enero. Las autoridades todavía no han capturado al responsable del crimen que ocurrió en una gasolinera. Los familiares de la joven quien dejó en la orfandad a su hijo de un año, piden justicia. "Justicia máxima para ese hombre, (no quiero que lo maten) porque si lo matan no me van a reponer a mi hija; yo quiero que sufra", dijo conmovida, la madre de la joven, Eloisa Morán. Por su parte Johana Pérez, tía de la víctima, aseguró que la ahora occisa, tenía miedo de denunciarlo, puesto que en ocasiones anteriores lo había hecho y el sujeto seguía libre."Fue un día a denunciarlo y él que compraba todo (incluyendo a la Policía), me decía - tía no lo puedo dejar, porque cuando estoy en mi trabajo llega-", lamentó Pérez. Al respecto Elia Palacios de la Red de Mujeres contra la Violencia subrayó que en el artículo 16 de la ley 779, se establece sanciones administrativas y penales, a aquellos funcionarios que le nieguen el acceso a la justicia a las mujeres y que con ello pongan el riesgo sus vidas. Yessenia deja un bebe de un año que procreado con quien le privó de su vida. La madre de Yessenia y quien cuida del menor, tiene su confianza plena en Dios, ahora que el sostén económico de su hogar no está.Douglas Antonio Zamora Valle, el principal sospechoso del femicidio en perjuicio de Yesenia Suyén Montenegro Morán.