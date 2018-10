FEMICIDA HABÍA AMENAZADO CON MATAR A SUS PROPIOS HIJOS

Maribel García, se hizo cargo de los nietos luego de que su hija fuera asesinada por su pareja | Foto: Donaldo Hernández

Maribel García conversa con 100% NOTICIAS a casi dos meses de que fuera asesinada su hija Jessica de los Ángeles Calero García, de 28 años a manos de su expareja Julio César Pérez de 34 años quien luego se quitó la vida.

García entre sollozos y rodeado de los nietos que quedaron en la orfandad cuenta que el hombre había amenazado con asesinar a sus propios hijos. En una ocasión el femicida se llevó a los niños hacia el lugar donde fue encontrada muerta la joven, según rememora la madre.

"Él los llevó a ese lugar a los tres niños; yo me sentí rara ese día que ellos salieron con él porque ellos no confiaban en ese hombre, ese día que se llevó a los tres niños me agarró una inquietud. Se los llevó como a las 9:00 am. y los trajo como a las 12 del día, yo digo que ese hombre se arrepintió de lo que iba hacer", cuenta la mujer.

Según afirma García, el femicida pretendía matar a sus tres hijos pues le decía la pareja que "le daría donde más le iba a doler".

"Él buscaba con quién desquitársela, el chavalo grande ( un nieto), me dice que (el femicida) le decía a la mamá: "si no vas a ser mía no vas a ser de nadie"", relató.

Julio César Pérez asfixió con un pantalón a su esposa, dejando a sus cuatro hijos en la orfandad.

SE SOLIDARIZAN CON LA FAMILIA

Tras conocer este macabro crimen, el salvadoreño Danny Amaya, de la Fundación Sé Feliz, se contacto con la familia para brindarles apoyo económico a los menores.

Según la abuela de los niños huérfanos las instituciones del estado prometieron brindarles tratamiento psicológico a los menores, sin embargo no han sido visitados.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!