TRÁNSITO CELEBRA "DESACELERACIÓN" DE ACCIDENTES EN NICARAGUA

8:02 a.m.

La cifra es casi imparable. Desde enero hasta este 27 de septiembre las autoridades reportan al menos, once más que el año pasado. Según la nueva Jefa de Tránsito Nacional, Comisionada General Vilma Reyes Sandoval, los planes que ha usado la institución para reducir la"Hace tres meses, llevábamos 60 más, en relación al año pasado, hoy once más. Por eso", subrayó Reyes, quien también indicó que los números de lesionados de igual forma disminuyó considerablemente.Reyes además indicó que en el año no ha muerto ni un estudiante cerca de los colegios por accidentes de tránsito, por lo que considera que ha sido efectiva la campaña de educación vial que mantienen en centros escolares. Según el portal oficial, El 19 Digital, Nicaragua es el país queen Centroamérica, durante el primer semestre del 2017.

