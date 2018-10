ROSENDO ÁLVAREZ EXPLICA ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Foto: Cortesía

El excampeón mundial de boxeo en dos categorías, el nicaragüense Rosendo Álvarez, se vio envuelto en un accidente de tránsito la noche de este sábado en las cercanías de una discoteca de ambiente en la Avenida Bolívar, en Managua. Álvarez confirmó a 100%NOTICIAS que él es quien aparece en un video que se ha hecho viral en las redes sociales. “Es un simple choque y no hubo problemas. Yo no conducía, sino un sobrino. Él no es público, no le gusta que lo meta en estas cosas”, dijo Rosendo a 100%NOTICIAS vía telefónica. El pugilista explicó que el incidente no tuvo mayores percances y escuetamente dijo que llegó a un acuerdo con la persona afectada. Rosendo negó que el incidente afecte la imagen de la promotora Búfalo Boxing, la cual dirige su esposa Ruth Rodríguez.