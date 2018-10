NIÑO EMBESTIDO POR MOTOCICLISTA EN ESTADO DE COMA

Solo un milagro de Dios, hará que se recupere Santiago Adonaí Reyes Arceda de 4 años, quien se encuentra en estado de coma tras ser embestido por un motociclista en el Barrio Waspan Sur de Managua. Según familiares de Santiago, el menor presenta 5 lesiones en su cabeza y en su pierna derecha. Por su parte, el padre del infante Juan Reyes, se mostró preocupado por los pronósticos médicos dictaminados. “Grave, esa es la respuesta que me dan los médicos, uno como padre busca una palabra positiva siempre que uno lo va a ver, pero ellos (los médicos) dicen que no, que sigue grave; nosotros decimos creyéndole al Señor, que el niño se va a levantar. La fe de nosotros nos hace creer que si Dios lo mantiene (vivo) hasta la fecha, Dios lo va a levantar”, dijo el padre. Los doctores han indicado a Reyes que, quizás escuchando la voz de la madre del niño, el bebé podría reaccionar en su interior, porque físicamente no va a reaccionar, ya que sus condiciones no se lo permiten.Santiago Adonaí Reyes Arceda junto a sus padres A pesar que la policía de Tránsito del distrito VI realizó la reconstrucción del accidente, los familiares de Santiago temen que el caso quedé en impunidad. “Nosotros queremos que se haga justicia, porque ese niño que esta entre la vida y la muerte, es una persona y no un animal. Queremos que la Policía haga su trabajo, que (el culpable) dé la cara”, dijo Marilac Reyes, tia del niño. “No deberían de dar licencia a irresponsables, y es más, esas personas ni licencia andan porque hasta donde me dijeron a mí, el inspector, ni si quiera seguro había pagado ese muchacho sobre esa moto”, agregó la tía del menor. El hecho ocurrió el pasado sábado 24 de febrero, cuando la mama y abuela del pequeño salieron a comprar pan y fueron embestidos por la moto, que presento supuestamente desperfectos mecánicos.Motorizado que arrolló a Santiago Las autoridades detuvieron al motorizado identificado como Cristian Pérez Alfaro, quien argumentó que su moto presentó desperfectos mecánicos. Familiares del niño sostienen que no es la primera vez que Pérez Alfaro se ve involucrado en este tipo de casos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!