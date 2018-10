MADRE DE NIÑO RAPTADO EN SIUNA DENUNCIA QUE POLICÍA LA QUIERE RESPONSABILIZAR

A dos días de cumplirse un año del rapto del niño Francisco, Ana María Laguna, madre del menor, relató los hechos ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), detallando que, tras la declaración a la Policía, en lugar de investigar el caso, intentaron responsabilizarla a ella, así lo informa el periódico Hoy.Francisco fue raptado en la comunidad San Martín Yaoya, su madre, lo había dejado en una hamaca después de amamantarlo y se dirigió a buscar leña para cocinar, luego de 10 minutos que retornó a la vivienda, el niño ya no estaba.Tras el hecho, el caso fue reportado a la Policía Nacional y su padre ha venido varias veces a Managua a entregar cartas, solicitando continuar con la búsqueda de su hijo.Según la madre del menor, la leña que salió a buscar estaba a unas doscientas varas de la casa y cuando regresó Francisco no estaba. Laguna insistió en la denuncia que la Policía la mantuvo bajo interrogación durante un día en El Chipote. “Me decían que dijera la verdad, si no, a punto de golpe me iban a sacar la verdad y que si era que había entregado el niño a alguien o se me había matado o si era que andaba con algún querido en el monte, que por andar con el querido había dejado abandonado a mi hijo”, relató.Por otro lado, denunció que los policías la amenazaban con “que por ser desobligada con mis hijos, me iban a quitar mis tres hijos que me habían quedado”. El abogado del Cenidh, Juan Carlos Arce, señaló como “reprochable” el actuar de la policía y sugirió que “se abra un proceso investigativo, porque a esta familia además del dolor que ya tiene por la pérdida de su hijo, también se les ha revictimizado”.Pór su parte, David Jirón, padre del niño, manifestó que las autoridades policiales no brindan mayor información, únicamente que en el Ministerio de la Familia hay tres niños con características similares a las de Francisco. La Policía ordenó, un año después, al Instituto de Medicina Legal (IML) que se le realziara una prueba de ADN a los padres de Francisco, la cual ya fue practicada y se esperaran los resultados en 15 días. Foto Cortesía Hoy.

