Microsoft anuncia la compra de Nuance por 19.700 millones de dólares

El gigante tecnológico Microsoft anunció este lunes la compra de la firma de servicios de inteligencia artificial (IA) y de reconocimiento de voz Nuance Communications por 19.700 millones de dólares, la segunda mayor operación de su historia.

En un comunicado, Microsoft explicó que la adquisición de Nuance Communications, con la que inició una colaboración en 2019, le permitirá ofrecer "nuevas capacidades de la nube y de inteligencia artificial en el sector sanitario", además de ganar terreno en ese mercado.



"Nuance provee la capa de IA en el punto de entrega de la sanidad y es un pionero en la aplicación de la IA corporativa en el mundo real. La IA es la prioridad más importante de la tecnología y la sanidad es su aplicación más urgente", dijo el consejero delegado de la firma, Satya Nadella.

"Juntos, con nuestro ecosistema global, pondremos soluciones avanzadas de inteligencia artificial en las manos de los profesionales de cualquier lugar para orientar la toma de decisiones y crear más conexiones significativas mientras aceleramos el crecimiento de Microsoft Cloud para Sanidad y Nuance", agregó.



Nuance, un líder en la inteligencia artificial "conversacional" y en la "inteligencia clínica ambiental basada en la nube para proveedores sanitarios", tiene sus servicios de reconocimiento de voz Dragon y PowerScribe One construidos sobre la plataforma de computación en la nube de Microsoft, Azure.



Su servicio Dragon Medical One, que identifica terminología médica, es utilizado por más de medio millón de profesionales en todo el mundo y en un 77 % de los hospitales estadounidenses, de acuerdo con el medio especializado The Verge.



Se trata de la segunda mayor operación de la firma fundada por Bill Gates en su historia, siguiendo a la compra de la red social profesional LinkedIn en 2016 por 26.000 millones de dólares.

La transacción, que previsiblemente se cerrará durante este año e incluye deuda neta, implica que Microsoft comprará Nuance a 56 dólares por acción, lo que supone una prima del 23 % sobre el precio de cierre del pasado viernes.



Nuance, creada en 1992 y con más de 7.000 empleados, mantendrá su consejero delegado, Mark Benjamin, y sus cuentas financieras serán reportadas dentro del segmento de la Nube Inteligente de Microsoft.



Tras conocerse la noticia, las acciones de Microsoft descendían un ligero 0,20 % al inicio de la sesión en Wall Street, mientras las de Nuance se disparaban un 18 %.