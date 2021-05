El juicio que decidirá el futuro de la App Store, visto para sentencia

11 a.m.

El juicio en Estados Unidos que decidirá el futuro de la lucrativa tienda virtual App Store de Apple quedó este lunes visto para sentencia, después de tres semanas en que la parte demandante, Epic Games, trató de demostrar que la empresa del iPhone ejerce como un monopolista.

En el centro de la disputa se halla la pregunta de si la App Store es un monopolio y la empresa de Cupertino se está aprovechando de ello y perjudicando a los consumidores, tal y como sostienen desde Epic, o si por el contrario compite libremente con alternativas como Google Play, como argumenta la defensa.



Tras escuchar a los numerosos directivos de empresas tecnológicas que han pasado por los juzgados durante las últimas semanas -entre ellos el consejero delegado de Apple, Tim Cook-, la jueza federal Yvonne González Rogers aseguró que quiere tomar una decisión mientras su memoria de los testigos "todavía esté fresca".

UN VEREDICTO QUE PREVISIBLEMENTE TARDARÁ



Sin embargo, la mayoría de expertos legales coinciden a apuntar que se trata de un caso muy complejo, en el que las partes han aportado ingentes cantidades de documentación y en que solo las transcripciones de los testigos ya ocupan miles de páginas, por lo que no se espera un veredicto hasta dentro de varios meses.



Apple y Google controlan casi la totalidad del mercado de sistemas operativos para móviles a nivel mundial y ambas compañías cobran a los desarrolladores una comisión del 30 % por las transacciones que se llevan a cabo a través de sus tiendas digitales, una política por la que les llueven las críticas en el sector.



Epic Games, propietaria del popular videojuego Fortnite, demandó a Apple en agosto del año pasado por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia después de que la empresa del iPhone retirase su aplicación de la App Store como represalia a la nueva política de pagos de Epic, que precisamente evitaba el pago de este 30 %.



LA CLAVE: DEFINIR EL MERCADO



Los abogados de una y otra parte dedicaron sus alegatos finales este lunes a defender las tesis principales que han venido sosteniendo durante el juicio, ambas relativas a la definición del mercado sobre el que opera la App Store.



Según Apple, este mercado es el de los teléfonos móviles y otros dispositivos, por lo que el iPhone compite contra multitud de fabricantes como Samsung, Huawei o Xiaomi, e incluso contra otros aparatos como computadores y videoconsolas.



Para los abogados de Epic Games, sin embargo, el mercado en cuestión no son los dispositivos, sino el sistema operativo para móviles, en el que Apple y Google -contra quien también se ha querellado Epic- tienen un duopolio de facto.



Además, siempre según la versión de los demandantes, Apple ejerce un control férreo sobre su sistema operativo iOS en el que, por ejemplo, la única tienda de aplicaciones disponible es la App Store, por lo que tildaron el famoso ecosistema de la empresa de la manzana mordida de ser "un jardín vallado".



EL "JARDÍN VALLADO" DE APPLE



"En el iPhone solo se puede descargar Fortnite a través de la App Store, no hay ningún substituto posible", argumentó el abogado de Epic, Gary Bornstein.

Sin embargo, la jueza se mostró este lunes particularmente escéptica con el argumentario de Epic, apuntando que a su parecer es decisión del consumidor comprar o no comprar uno de estos dispositivos en primer lugar, aunque ello suponga posteriormente encontrarse "encerrado en ese jardín".



"La estrategia de negocio de Apple es crear un ecosistema que resulta increíblemente atractivo a sus clientes. Si compras uno de estos dispositivos que te encierran en un jardín vallado, sabes lo que estás haciendo y eres tú quien toma esa decisión", respondió la magistrada a los argumentos de la parte demandante.