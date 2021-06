Huawei lanza HarmonyOS 2, alternativa a Android en dispositivos inteligentes

La tecnológica china Huawei presentó hoy oficialmente su sistema operativo HarmonyOS 2, alternativa en dispositivos inteligentes a Android, al que perdió acceso debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la compañía.

La compañía presentó de forma virtual este miércoles varios dispositivos que operarán con HarmonyOS y avanzó que algunos de sus últimos teléfonos inteligentes ('smartphones') como los de las series P40 o Mate40 recibirán actualizaciones al nuevo sistema operativo a partir de hoy mismo.



La actualización se ofrecerá en el tercer trimestre para modelos más antiguos como los Mate20 (lanzados en 2018) y, en la primera mitad del año que viene, para otros incluso más vetustos como los Mate9 (2016), para sumar en total más de un centenar de modelos que podrán optar a ella.

Huawei ya presentó HarmonyOS en 2019, pero esta segunda versión lanzada hoy se integrará por fin en 'smartphones', algo a lo que la compañía había tratado de resistirse, asegurando en múltiples ocasiones que prefería utilizar Android.



El consejero delegado de la división de Consumo de Huawei, Richard Yu, aprovechó la presentación para mandar un recado a su ahora competidor, al asegurar que los teléfonos que operan bajo el sistema operativo de Google "se vuelven lentos con el tiempo" y que HarmonyOS "resuelve el problema", manteniendo los dispositivos "en forma".



CENTRADO EN LA CONECTIVIDAD



Yu hizo hincapié en que el nuevo sistema operativo desarrollado por la compañía está centrado en la conectividad entre "todo tipo de dispositivos", incluyendo aparatos que forman parte del conocido como 'internet de las cosas' (IoT).



El objetivo es formar "superdispositivos" que puedan utilizarse como uno solo sin tener en cuenta cuántos haya, por ejemplo alternando entre diferentes cámaras conectadas a un móvil que graba vídeo.



El presidente del departamento de software para empresas de consumo de la firma china, Wang Chenglu, desveló que HarmonyOS puede instalarse en dispositivos con una capacidad de memoria RAM tan pequeña como 128 kilobytes, algo que "no puede hacer ningún otro sistema operativo".



Wang puso como ejemplo hornos o neveras inteligentes fabricados por compañías chinas como Midea o Haier, que podrán controlarse a través de HarmonyOS, que también será compatible gracias a un enchufe con los portátiles de Huawei que funcionen con Windows.



Los pronósticos de la compañía son que a finales de este año haya hasta 300 millones de dispositivos inteligentes -un tercio de ellos, de otras marcas- operando con HarmonyOS, que en chino es conocido como 'Hongmeng'.



Las imágenes mostradas durante la presentación apuntan a una interfaz similar a la de sistemas operativos populares como Android o iOS, dando más espacio a los 'widgets' y protagonismo a los dispositivos conectados.



VARIOS LANZAMIENTOS



Huawei dejó ver las primeras imágenes de su próximo buque insignia en el apartado de 'smartphones', la serie P50, de los que Yu aseguró que, "por razones que ya conocéis", todavía no se ha fijado una fecha de lanzamiento.



El evento también sirvió como lanzamiento para varios dispositivos que operarán con HarmonyOS como el reloj inteligente Huawei Watch 3, que en China costará 2.599 yuanes (407 dólares, 334 euros) o 3.299 (517 dólares, 424 euros) en su versión 'Pro'.



El director de operaciones de la división de Consumo de la tecnológica, Kevin He, aprovechó la presentación para criticar a los rivales de HarmonyOS al asegurar que la compañía no lanzó un sucesor para el Huawei Watch 2 en los últimos años porque "los sistemas operativos para relojes no eran lo suficientemente buenos".



Entre los estrenos de hoy destacó la tableta MatePad Pro, que oscilará entre 3.799 y 5.299 yuanes (595 y 830 dólares, 488 y 680 euros) en su versión de 10,8 pulgadas y entre 4.999 y 7.999 yuanes (783 y 1.253 dólares, 642 y 1.027 euros) en la de 12,6.

Se presentaron también el monitor inalámbrico Mateview, que se puede proyectar la pantalla de un móvil a través del nuevo sistema operativo de Huawei, y los auriculares inalámbricos Freebuds 4.



Yu reiteró el mensaje de resistencia que ha lanzado la empresa en los últimos tiempos en respuesta a las sanciones estadounidenses: "No importa lo difícil que sea, nos mantendremos firmes en nuestras creencias. Seguiremos escuchando a los consumidores de todo el mundo, innovando y avanzando".