Los ingresos de Huawei caen un 29 % hasta junio lastrados por la rama de consumo

La tecnológica china Huawei aseguró hoy que sus ingresos se redujeron un 29,4 % interanual entre enero y junio de 2021, lastrados principalmente por la caída de la facturación de su segmento de consumo.

En un breve comunicado, la compañía, que no cotiza en bolsa, solo revela la cifra de ingresos del semestre, su desglose por líneas de negocio y el margen neto de beneficios, que a finales de junio se situaba en el 9,8 %.



Según cálculos efectuados por Efe en base a estos datos y a los aportados por la compañía en trimestres anteriores, el segmento de consumo, en el que se engloban las ventas de 'smartphones' (teléfonos inteligentes), registró una caída del 46,95 % en su facturación a lo largo de la primera mitad del presente año.

Esta se redujo hasta unos 135.700 millones de yuanes (20.982 millones de dólares, 17.763 millones de euros).



Pese a ello, la compañía afirmó que los resultados del primer semestre "están en línea" con sus previsiones.



Las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense, que la considera un peligro para la seguridad nacional acusándola de vínculos con la inteligencia china, han supuesto que Huawei pierda acceso a componentes y tecnología desarrollados en el país norteamericano.



Esto no solo ha provocado que ya no pueda utilizar el sistema operativo Android -ante lo que ha respondido desarrollando su alternativa propia, HarmonyOS-, sino que también le ha restringido la adquisición de chips avanzados.



Aunque -a diferencia de ocasiones anteriores- Huawei no ha hecho oficial la cifra de teléfonos inteligentes vendidos durante los últimos trimestres, la consultora independiente Canalys, de referencia en el sector, indicó que en el último cuarto de 2020 la tecnológica china cayó por primera vez en seis años del 'top 5' de vendedores globales.



En el mercado chino sus 'smartphones' también se han resentido y, también según Canalys, en el segundo trimestre se quedó igualmente fuera de la lista de los cinco principales vendedores a nivel nacional, la primera vez que esto sucede en más de siete años.



Huawei ya advirtió a finales de abril de que sus negocios de consumo habían reducido su facturación debido, en parte, a que vendió su filial de teléfonos 'low cost' Honor a un consorcio público para que esta pudiera evadir las limitaciones impuestas por las sanciones estadounidenses.



DIVERSIFICAR ANTE LAS SANCIONES



Si bien hace un año la división de consumo suponía un 56 % de los ingresos de Huawei y se situaba, con diferencia, como su principal fuente de ingresos, esa cifra cayó en el primer semestre de 2021 al 42,4 %.



Ahora se ha visto superada -aunque por un margen mínimo- por el segmento de servicios a operadoras telefónicas, que representa el 42,7 % de la facturación.



Esa línea de negocio le reportó 136.900 millones de yuanes (21.168 millones de dólares, 17.920 millones de euros) a Huawei en la primera mitad de 2021, lo que supone un descenso del 14,2 % interanual.



En último lugar figura la división de servicios a empresas, que registró unos ingresos de 42.900 millones de yuanes (6.633 millones de dólares, 5.616 millones de euros) y se convirtió en la única de las tres en registrar crecimiento al avanzar un 18,2 % con respecto al mismo período de 2020.

"Pese a la bajada en nuestro segmento de consumo causada por factores externos, tenemos confianza en que nuestros negocios de operadoras y empresas sigan creciendo de manera sostenida", apuntó en el comunicado el presidente rotatorio de la tecnológica, Eric Xu.



El directivo aseguró que los últimos tiempos han supuesto un "desafío" para la compañía, y reiteró que el objetivo pasa ahora por "sobrevivir" y por hacerlo "de forma sostenible".



De cara al futuro, Xu no aportó ningún pronóstico en términos financieros pero quiso subrayar el "poder de la tecnología digital para ofrecer soluciones nuevas a los problemas a los que el mundo se está enfrentando ahora mismo".



"Seguiremos innovando para ayudar a construir un mundo inteligente y bajo en emisiones de carbono", dijo el dirigente de Huawei.