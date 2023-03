TitTok ve "decepcionante" el veto a su uso en móviles oficiales del Reino Unido

9:17 a.m.

Tiktok consideró este jueves "decepcionante" la decisión del Gobierno británico de prohibir la instalación de esta aplicación china en sus móviles oficiales, y resaltó que está comprometido a abordar "cualquier inquietud".



El Ejecutivo conservador indicó hoy que la medida obedecía a razones de seguridad, teniendo en cuenta que los móviles oficiales pueden contener información sensible, pero la prohibición no afecta a los teléfonos personales de los miembros del Ejecutivo.



"Creemos que esta prohibición se ha basado en conceptos erróneos fundamentales y está impulsada por una geopolítica más amplia, en la que TikTok y nuestros millones de usuarios en el Reino Unido no juegan ningún papel", dijo un portavoz de este servicio.



"Seguimos comprometidos a trabajar con el Gobierno para abordar cualquier inquietud, pero debemos ser juzgados por los hechos y tratados por igual que nuestros competidores", añadió.



Según el portavoz, TikTok ha empezado a implementar un plan para proteger los datos de los usuarios europeos.



El secretario de Estado británico del Gabinete, Oliver Dowden, dijo hoy en la Cámara de los Comunes del Parlamento que esta prohibición se aplica a "los dispositivos corporativos del Gobierno dentro de los departamentos ministeriales y no ministeriales, pero no se extenderá a los dispositivos personales de los empleados o ministros del Gobierno o del público en general".



"Es una medida proporcionada basada en un riesgo específico con los dispositivos gubernamentales", añadió Dowden.



Con esta decisión, el Reino Unido se ha sumado a otros países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, así como la Unión Europea (UE), en vetar a TikTok, cuya propiedad está en manos de la compañía china ByteDance, en los dispositivos corporativos de sus empleados.



TikTok niega que facilite el acceso del Gobierno chino a los datos de sus usuarios.