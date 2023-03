EEUU investiga a TikTok por espionaje a periodistas según medios

En diciembre, la empresa china aseguró en un comunicado que condenaba "con firmeza" las acciones de los empleados y que ya no trabajaban para la compañía

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando a la compañía china ByteDance, dueña de TikTok, por espiar a dos periodistas estadounidenses que cubren la industria tecnológica, según publicaron en las últimas horas de este viernes varios medios del país norteamericano.



La primera en avanzar la información fue la periodista Emily Baker-White, de Forbes, una de las dos comunicadoras cuyos datos fueron obtenidos de manera irregular por varios empleados de ByteDance, que fueron despedidos después de que la propia compañía reconociera el suceso, en diciembre del año pasado.



Según el medio, que cita fuentes con conocimiento de la investigación, el FBI también ha realizado entrevistas sobre lo sucedido, aunque no aclara si ambas investigaciones están relacionadas.



El periódico The New York Times confirmó este viernes la investigación del Departamento de Justicia, que según sus fuentes se puso en marcha a finales del año pasado.





En diciembre, la empresa china aseguró en un comunicado que condenaba "con firmeza" las acciones de los empleados y que ya no trabajaban para la compañía. Además, prometió colaborar con cualquier investigación que pudiera desencadenar el suceso.



Los empleados presuntamente accedieron a datos como la dirección IP de ambas periodistas y de varios de sus contactos mientras trataban de determinar si se habían producido filtraciones de documentos y conversaciones internas, recoge The New York Times.



La noticia se conoce en un momento en que las autoridades estadounidenses y europeas endurecen su postura respecto a la red social TikTok, por miedo a que pueda ser utilizada para recabar datos que acaben en manos del Gobierno chino.



El pasado febrero, tanto la Comisión Europea como el Consejo de la Unión Europea anunciaron que vetarán la popular aplicación de los dispositivos móviles oficiales, tras lo que la Casa Blanca dio 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales.