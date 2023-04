Twitter permite a usuarios de pago redactar tuits de hasta 10.000 caracteres

11:41 a.m.

Los suscriptores de Twitter Blue -que pagan 8 dólares al mes- tienen ahora la posibilidad de escribir tuits de hasta 10.000 caracteres y destacar su texto usando negrita y cursiva.



Esta red social de microblog tuvo un límite de 140 caracteres durante años y en 2017 extendió su límite a 280 caracteres.



Este año, la compañía liderada por Elon Musk ya había subido el límite de caracteres de 280 caracteres a 4.000 para los usuarios de Twitter Blue.



"Regístrese en Twitter Blue para acceder a estas nuevas funciones y solicite habilitar las 'Suscripciones' en su cuenta para obtener ingresos directamente en Twitter", anunció la compañía en un tuit este jueves.



Musk, además, prometió que Twitter no se quedará con ninguna parte del dinero que los creadores ganen a través de suscripciones durante los próximos 12 meses.



La monetización a través de 'Suscripciones' actualmente solo está disponible para usuarios en EE.UU.



Musk también lanzó un producto de suscripción para su cuenta, que cuesta 4 dólares al mes y permite ver sus tuits privados.



Con el último aumento de caracteres, sus funciones de formato adicionales y recompensas monetarias, Twitter busca competir con plataformas de boletines como Substack, aplicación que recientemente introdujo una función de 'Notas' muy similar a la red de Twitter.



La semana pasada, Twitter comenzó a impedir que los usuarios de Substack incrustaran tuits en sus textos y bloqueó casi todas las interacciones con tuits que contenían enlaces a Substack marcándolos como "potencialmente spam o inseguros".



No obstante, unos días después, Twitter retrocedió en su limitación.



Un informe de The Information estima que Twitter Blue tiene alrededor de 290.000 suscriptores globales, solo el 0,1 por ciento de los aproximadamente 250 millones de usuarios activos diarios informados por Twitter el año pasado.