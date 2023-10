Usuarios de Google Meet podrán pedir a la IA que les sustituya en sus reuniones virtuales

Google anunció este martes que las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) de sus servicios de videotelefonía Google Meet podrán "asistir" en lugar del usuario a una reunión y tomar notas.



"Con la función 'asiste por mí', Duet AI podrá participar en la reunión en tu lugar, hacer que tu mensaje se escuche y, por supuesto, prepararte un resumen", destacó la empresa en un comunicado.



Entre las nuevas funciones de Google Meet, que se anunciaron hoy en el marco del evento Google Cloud Next, están: los subtítulos con traducción automática en 18 idiomas, tomar notas, hacer resúmenes y crear clips de la reunión.



Asimismo, los usuarios podrán hablar en privado con un chatbot de Google para repasar detalles de la conferencia en curso.



Según Dave Citron, director sénior de producto de Google para Meet, ha habido tres "eras de innovación" para las videoconferencias.





La primera fue la pandemia, cuando mucha gente utilizó por primera vez estos servicios; la segunda fue el regreso a un entorno de trabajo híbrido y la tercera es ahora, con la llegada de la IA.



"Ahora es el punto de inflexión que alcanzamos en los últimos ocho meses con modelos de lenguaje LLM y modelos de difusión", señaló Citron.



Google anunció hoy que implementará su asistente Duet AI en todas sus aplicaciones Workspace, incluidas Gmail, Drive, Slides y Docs por un precio mensual de 30 dólares (unos 27,7 euros) por usuario, al menos para las grandes organizaciones.



Aparna Pappu, directora de Workspace, dijo a CNBC que Google no ha fijado los precios para las empresas más pequeñas.



Ese es el mismo precio que Microsoft cobra por su sistema de IA llamado Copilot, con características similares que funcionan en la mayoría de las aplicaciones de Office.



Ayer, OpenAI, compañía que se popularizó el año pasado tras el lanzamiento de su chatbot ChatGPT, lanzó ChatGPT Enterprise, una versión para empresas.



No obstante, la compañía no hizo público el precio de suscripción.