TENDENCIAS DE DISEÑO WEB PARA 2016

El diseño web como el resto de las áreas de Internet está en constante evolución y los cambios en los gustos estéticos hacen que una web pensada hace un par de años posiblemente ya hoy esté obsoleta. Por eso es hora de hablar de las tendencias en diseño web para 2016, que seguro interesan a aquellos que vayan a renovar su página próximamente. Empezando por una cuestión marcada por los cambios incorporados en Android, elMaterial Design, donde la profundidad, las superficies, los bordes, las sombras y los colores juegan un papel básico. Pero no será lo único, los diseños donde primen las tarjetas, tipo Pinterest o Google Now, también son tendencia al alza. Lo cierto es que es una forma muy sencilla y efectiva de ordenar la información en la web a la que no le falta atractivo. Podemos continuar con los menús. Aquí la tendencia no es tan homogénea, y mientras algunos apuestan por el típico menú hamburguesa que podemos encontrar en dispositivos móviles, tablets o navegadores web como Firefox y Chorme. Otros prefieren experimentar con un diseño de menús más voluminoso, formado por grandes cuadros o áreas que se colocan en el lateral aprovechando la extensión de pantallas panorámicas. Flash ya está desterrado de la web, pero las animaciones siguen siendo una tendencia al alza, sobre todo en la home. Una pequeña animación siempre añade dinamismo. Aquí podemos incluir los pequeñas fotografías animadas o "Cinemagraf" donde sólo una parte de la imagen tiene movimiento en formato de gift. Dentro de esta tendencia también podemos incluir los vídeos, ya sea en formato más clásico, animaciones o formatos más dinámicos tipo Vine que pueden ser una solución muy creativa para ilustrar determinados aspectos de nuestra web, nuestra empresa o determinados productos o servicios. Con todo ello no debemos olvidar nunca el sentido de la web, su funcionalidad, ya que al final debe cumplir con su propósito para el que ha sido creada por la pyme. Podemos tener una web muy bien diseñada, pero no puede estar vacía de contenido o no buscar la conversión de los clientes que la visitan. Pymes y Autónomos