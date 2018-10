MICROSOFT LANZARÁ SU PROPIA TARJETA SIM PARA DISPOSITIVOS WINDOWS

3:17 a.m.

Todo indica que Microsoft se encuentra trabajando en una tarjeta SIM que permitirá a los usuarios de dispositivos con Windows 10 navegar por Internet desde cualquier lugar sin necesidad de tener contratado un plan de datos móviles mensual, pagando únicamente por los datos que consuman. A pesar que la compañía no ha emitido ningún tipo de comunicado oficial dando a conocer el lanzamiento de esta tarjeta SIM, Microsoft ha lanzado una app en su tienda de aplicaciones con la que, tal y como podemos leer en la descripción de la misma, los usuarios podrán hacer uso de diferentes redes de datos móviles utilizando una Microsoft SIM. En cuanto al funcionamiento de la tarjeta SIM de Microsoft, todo parece indicar que simplemente será necesario adquirir una unidad e insertarla en un dispositivo con Windows 10. De esta forma, los usuarios de la misma podrán conectarse a Internet desde cualquier lugar, pagando solo por los datos móviles que utilicen. En cuanto al pago, se llevará a cabo a través de la cuenta de Microsoft de cada usuario. Dado que la Microsoft SIM aún no está disponible de forma oficial, desconocemos tanto la disponibilidad geográfica de la tarjeta como el precio de los distintos planes de datos disponibles. Sin duda, se trata de un movimiento interesante por parte del gigante tecnológico. Aprovechamos la ocasión para recordar que a mediados del año pasado, Apple llevaba a cabo un movimiento similar con el lanzamiento de Apple SIM , una tarjeta SIM para los dispositivos de la compañía de la manzana. The verge