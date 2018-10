LIMPIAR LA CACHÉ DE WHATSAPP PARA LIBERAR ESPACIO EN LA MEMORIA DE ANDROID

Para poner orden a WhatsApp tan solo necesitamos una aplicación

WhatsApp es una aplicación que a lo largo del tiempo puede ocupar mucho espacio en la memoria de nuestro móvil: notas de audio, todos esos vídeos que nos envían nuestros contactos, las fotos... Si somos asiduos a este servicio seguro que la carpeta en vuestro Android pesa mucho. Si además tienes un móvil con poca memoria, conviene hacer una limpieza de vez en cuando para que no salga el error de que hay poca memoria libre. Hay muchas formas de liberar la memoria de nuestro móvil borrando archivos de WhatsApp. Sí, la opción más rápida es irse al menú de ajustes, Aplicaciones y eliminar los datos (que no desinstalar) de WhatsApp desde ahí. Espera, antes de que hagas eso, hoy vamos a enseñar cómo hacerlo con un poco de clase y de paso que no pierdas las cosas que son importantes para ti. Lo único que necesitaremos para ello es una aplicación.Cleaner para WhatsApp, como su nombre indica, es una herramienta que nos permite limpiar los archivos que no queremos o ya no necesitamos en este cliente de mensajería. La aplicación no tiene ningún secreto ya que en realidad es un explorador de archivos vitaminado para mostrarnos las tripas de WhatsApp de tal forma que sea sencillo localizar lo que queremos guardar y lo que no. Según la abrimos veremos que nos aparecerán diferentes paneles con toda la información que almacena WhatsApp: fotografías, vídeos, notas de audio, fotos de perfil, fondos... Al entrar en cada una de ella veremos un par de pestañas: una con todo el contenido que hay y otra, en la derecha, con los archivos que están duplicados y el número de copias que hay de cada uno. De este modo es muy fácil localizar lo que no nos interesa y dejar lo importante.En cada página de Cleaner veremos que en la parte inferior derecha hay un icono de papelera con el que podemos borrar todos los archivos que hay en esa categoría. Si queréis ser más selectos, tan solo tenéis que dejar pulsado sobre un archivo durante un par de segundos para que nos muestre el menú de selección de archivos y a partir de ahí marcar solo las que vamos a eliminar. Otro detalle interesante de la aplicación es que de un vistazo rápido sabemos cuánto ocupa cada carpeta de documentos en WhatsApp. Con los archivos que no tienen previsualización a simple vista, como las notas de audio, podemos hacer click sobre ellas para abrirlas y así saber qué son exactamente. Cleaner para WhatsApp es gratuita y lo único que incluye es un anuncio en la parte inferior. xataka