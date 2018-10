30, Enero, 2016 30, Enero, 2016 5:45 a.m. 5:45 a.m.

APPLE WATCH DESTRONA A ROLEX COMO RELOJ DE LUJO MÁS CODICIADO

Hasta la fecha, los más adinerados recurrían a marcas como Rolex o Tag Heuer para lucir su holgada economía en la muñeca. Se trataba de algo a caballo entre el amor por los relojes o un mal disimulado gesto de ostentación, dependiendo de la persona. Y nos referimos precisamente a lo segundo, porque el segmento de los relojes de lujo se ha visto patas arriba por un novato en el sector que se ha colado en primera posición como el reloj más codiciado: Apple Watch. Así es. Según un estudio llevado a cabo por NetBase registrando hasta 700 millones de entradas en redes sociales, los compradores de relojes de lujo han dado la espalda a Rolex, que ha perdido la primera posición como marca más deseada, y ahora suspiran por Apple Watch (suponemos que no por el Sport, claro está) ¿Un smartwatch codeándose con los más lujosos del mercado? Sí, pero tiene su trampa. Si estás pensando que no tiene ningún sentido que una marca como Apple que acaba de entrar en este segmento compita con referencias que pueden alcanzar precios inimaginables, en efecto. No estamos hablando del coste, sino de un terreno en el que Apple se mueve muy bien: los intangibles. Los compradores adinerados del Watch lo hacen por una causa emocional en la que juegan elementos como la "pasión", según cita el estudio. El comprador habitual de relojes de lujo que lleve el smartwatch de los californianos será porque quieren mostrar que han hecho una compra inteligente de aquellos que son capaces de comprender la dificultad de una tecnología avanzada que equipa el Apple Watch. Un punto de diferenciación que podría parecer baladí, pero que ha aupado a la marca a liderar esta cotizada tabla. APPLESFERA