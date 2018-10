¿ EXISTÍAN LOS SMARTHPHONE EN 1995?

Durante la pelea que tuvo lugar en 1995, y que marcó el regreso de Mike Tyson al boxeo luego de haber pasado tres años en prisión por haber abusado sexualmente de una concursante de belleza de 18 años, ocurrió algo que nadie había advertido hasta hace unos meses. Un espectador que se encontraba en las primeras filas tomó un dispositivo de color blanco y , aparentemente, sacó unas fotografías al ring. Lo extraño es que ese aparato es visualmente similar a lo que hoy en día se conoce como smarth pero que no existían en aquella época. Las imágenes abrieron un debate en las redes sociales sobre ese objeto es efectivamete una cámara fotográfica de aquel entonces o si se trata de una especie de "viajero en el tiempo" que quería rememorar una histórica pelea. Al perecer son tres los dispositivos que se vendían en 1995 y que coinciden a simple vista con el polémico aparato. La cámara Casio QV-100 este puede haber sido el modelo que sostenía aquel misterioso hombre durante la velada del 19 de agosto de 1995. El mismo era capaz de almacenar 64 fotografías, contaba con una resolución de 640x480 o de 320x240 y costaba 700 dólares. Sin embargo, no tenía flash, por lo que no coincide en un 100% con la del video. El dispositivo Logitech Fotoman es otro opción lanzada a la venta en 1992 fue una de las primeas cámaras digitales comerciales, con 376x240 pixeles de resolución y sólo podía almacenar 32 fotografías. Sin embargo y a diferencia del dispositivo que aparece en el video, en este caso el lente de la cámara se encuentra en centro de la parte superior de la misma y por debajo del flash. Y como ultima opción la camara Casio QV-10. Salió a la venta en 1995 y que contaba con la novedad de una pantalla LCD de 1,8 pulgadas para poder ver las fotos capturadas, tenía una resolución de tan sólo 250 kilopíxeles (2.5 MP), flash incluido, memoria no removible de 2 MB y hasta 96 imágenes y necesitaba 4 baterías AA para funcionar. En su lanzamiento, costaba 1,000 dólares. Es la que más se asemeja con la del video. Fuente:Infobae