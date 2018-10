12, Octubre, 2016 12, Octubre, 2016 9:29 a.m. 9:29 a.m.

MOTO FUTURISTA DE BMW QUE SE SOSTIENE SOLA

En el futuro distante los motociclistas no tendrán necesidad de usar cascos o ropa acolchada. Tampoco necesitarán poner los pies en el piso cuando quieran parar. Según BMW, la motocicleta del futuro se auto balanceará y ayudará al conductor a evitar accidentes. BMW, que es famosa por fabricar tanto motocicletas como automóviles de alta gama, reveló un nuevo concepto de motocicleta este martes en California. La BMW Motorrad Vision Next 100 ofrece un vistazo a lo que podrían ser las motocicletas del futuro, según predicen los diseñadores de esa compañía. Además de las ruedas de autobalance —que harán que el pie de apoyo sólo sea necesario cuando la motocicleta se apague— esta moto tiene una “jaula de seguridad electrónica” que la comunica con otros vehículos y sensores en la vía para ayudar automáticamente a evitar accidentes. Como se trata del concepto del vehículo, no es claro qué tanto de lo que se mostró en la presentación podrá realmente hacer esta moto. Tampoco está claro qué tanto se tardará la compañía en producir un modelo que pueda hacer todas estas cosas. La moto de BMW trabajará con un motor eléctrico, en vez de uno de gasolina. El motor eléctrico seguirá teniendo la famosa forma que caracteriza a BMW, con motores gemelos planos y cilindros pegados a ambos lados del vehículo. El marco flexible de la moto se puede doblar cuando esta es conducida, eliminando la necesidad de articulaciones. La cantidad de poder que necesita varía dependiendo su velocidad, dijo BMW. Cuando se mueve lentamente, es liviana y fácil de dirigir. Cuando la velocidad incrementa, se necesita mucha más fuerza para moverla. Tampoco hay necesidad de amortiguadores tradicionales. Las propias llantas vuelven más suave el viaje. También tiene una banda variable que se ajusta automáticamente dependiendo de las condiciones en la vía. Unidades vibrantes en los brazos y piernas darán información de navegación o alertarán al conductor cuando la moto se incline mucho. La motocicleta es lo más reciente de los conceptos de vehículos BMW Next 100 que fueron dados a conocer en el 100 aniversario de la compañía.