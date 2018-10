APP QUE PREVIENE LOS EMBARAZOS

Lee también: CREARÁN APPS MÓVILES PARA PREVENIR ACCIDENTES

Lee también: APP NICA QUEDÓ EN TOP TEN DE LA NASA

La molestia de tomar una pastilla diaria a la misma hora podría quedar atrás… ¡gracias a una! Elina Berglund, una física sueca destacada se cansó de tomary se le ocurrió la idea de crear unaque permita conocer en cuál etapa delse encuentra para planificar las relaciones sexuales y evitarno deseados. Así nació “Natural Cycles”. La, que usa la temperatura corporal de la usuaria para indicar si está o no en un día fértil, ya tiene más de 100 mil usuarios en todo el mundo. A través de un algoritmo, “Natural Cycles” le indica a la usuaria si puede o no tener relaciones sexuales ese día. Cada clienta desembolsa entre $6 y $10 para financiar el desarrollo de la empresa, y se puede descargar gratis en iOS.Según la revista The Erupean Journal of Contraception and Reproductive Healthcare, el método tiene una confiabilidad similar a la pastilla. El estudio analizó cuántosse registraron en un año entre las 4 mil 054 usuarias de la, de entre 20 y 35 años. De acuerdo con los hallazgos, si se usa correctamente 5 de cada mil mujeres tendrían unno deseado; mientras que con la pastillase reportan 3no deseados por cada mil mujeres. Otros expertos no están muy convencidos, ya que el método es similar al denominado “ritmo”, que calcula los días deEl doctor Juan Antonio García, del Instituto Valenciano de Infertilidad afirma que el método no es del todo seguro. “El problema de estos sistemas, por muy bueno que sea el algoritmo, es que nuestra fisiología es imprecisa y eso hace que el método sea imperfecto” (…) Por mucho algoritmo que tengas, hay algo que no puedes controlar, que es elde la paciente. Unpuede durar 26 días o 30 o 16 y ser un ciclo normal. El estrés de una chica en exámenes puede hacer que no ovule, y coger un virus puede incrementar tu temperatura”, opina el experto. Lo cierto es que lapodría convertirse en un buen aliado para las mujeres que buscan tener más herramientas para evitarno deseados.