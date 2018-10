2016: ÉXITOS Y FRACASOS TECNOLÓGICOS

11:39 a.m.

A nivel mundial, en 2016, hubo aciertos y desaciertos en el ámbito tecnológico. La BBC elaboró una lista de los éxitos y fracasos de las compañías tecnológicas en 2016.

ÉXITOS

Fiebre de Pokémon Go

Inteligencia artificial para el hogar

Realidad virtual

Transmisiones en vivo por las redes sociales

Galaxy Note 7

Noticias falsas en Facebook

El fiasco del “iPhone de la bellota”

Aunque su éxito fue fugaz, Pokémon Go se convirtió en un fenómeno tecnológico a nivel mundial. Millones de jóvenes, e incluso adultos, estaban absortos por este juego, que consistía en cazar pokemones con la pantalla del celular. Este juego de realidad aumentada generó conflictos en algunos países porque las personas querían ingresar a lugares restringidos. Actualmente, sus seguidores han disminuido de forma considerable.Este año, Amazon y Home diseñaron un asistente virtual que puede ser controlado a través de la voz. A estos aparatos se les puede conectar otros dispositivos por medio de wifi. DREW ANGERER/GETTY HTC, Oculus, Samsung, Google y Playstation (Sony) revolucionaron la manera de informarse y entretenerse por medio de dispositivos. La BBC lanzó su primera película de realidad virtual The Turning Forest.En 2016, las transmisiones en vivo a través de Facebook Live y Periscope, de Twitter, marcaron tendencia, principalmente, por medio de los dispositivos móviles. En un inicio, esta opción era utilizada de forma individual; luego, fue usada por las empresas; posteriormente, se extendió a los medios de comunicación a nivel mundial. Los videos en directo permiten que la audiencia interactúe con el emisor, y la transmisión se torna más espontánea.Uno de los principales fracasos tecnológicos fue el Galaxy Note 7, de Samsung, puesto que su batería explotaba. Las aerolíneas prohibieron su uso para evitar accidentes dentro de los aviones. A causa de las presiones, Samsung dejó de fabricar el celular, pero no ha podido reparar el daño causado a su reputación.En el 2016, la frecuencia y rapidez con las que se publicaban noticias falsas preocupó a los expertos en redes sociales, principalmente, durante la campaña electoral en Estados Unidos. Uno de los mayores fracasos tecnológicos fue cometido por la empresa Zetta, que lanzó un teléfono con el pretendía competir contra los iPhone de Apple. El logo del dispositivo era una bellota mordisqueada. La compañía fue acusada de fraude porque, presuntamente, modificaba y vendía teléfonos chinos de la marca Xiaomi, reportó la BBC.