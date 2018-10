5 TRUCOS PARA QUE DURE LA CARGA DE TU CELULAR

Como a nadie le gusta esperar varias horas para que se cargue su celular, a continuación, te presentamos cinco trucos que te permitirán cargarlo en menos tiempo.Si ponés tu celular en modo avión, se desactivan algunas funciones, como la navegación a internet y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), según la BBC.Aunque está comprobado que se puede cargar el celular cuando está encendido, debemos apagarlo si queremos que se cargue en menos tiempo. Lea también: MINED DESARROLLARÁ NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CURSO ESCOLAR 2017 Los celulares se cargan más rápido cuando se conectan a la toma de corriente y no al puerto USB. En un enchufe tradicional se transfieren de 1.2 a 1.5 amperios, mientras que los puertos USB alcanzan 0.9 amperios, de acuerdo con la página especializada Andro4all, citada por la BBC. Si decidís cargar tu teléfono mediante un conector USB, asegurate de que el dispositivo no esté sincronizado con la computadora, recomienda el medio especializado Mashable.Las temperaturas extremas disminuyen la capacidad de las baterías de mantener la carga, por eso, los celulares no deben estar cerca de las fuentes de calor. Hay carcasas y fundas que atrapan el calor y te permiten que el tiempo de carga se mantenga. La página especializada MacWorld explica que, si evitamos que el celular se caliente, lograremos que la batería no se dañe.Aunque lo parezca, no todos los cargadores son iguales, por ello, lo ideal siempre será utilizar el cargador oficial del teléfono, pues, brinda mejores resultados. Al usar cargadores no autorizados, nos arriesgamos a que el teléfono no se cargue adecuadamente o que se cargue en más tiempo. Foto: Vanguardia