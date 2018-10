11 TRUCOS PARA AHORRAR EN EL CONSUMO DE DATOS

6:15 a.m.

Cómo limitar algunas opciones que pueden estar generando un gasto innecesario. Además, un recorrido por las funciones ocultas, en iOS y Android, que pueden ser grandes aliadas para optimizar el uso del celular según Infobae.: Cuando no se esté usando el 3G o 4G se puede deshabilitar la opción ingresando ay luego desactivar el botón junto a. En el caso del iPhone hay que ir hasta: En iCloud es posible sincronizar la información por medio. Para evitar el uso de datos, se puede ir hasta, y desactivar la pestaña: Todas las aplicaciones que se bajan por Google Play cuentan con numerosas actualizaciones que se descargan automáticamente, salvo que se modifique esta opción para que sólo se haga esta actualización cuando haya conexión WiFi. Para eso, se debe ingresar a Google Play, presionar en las tres líneas que se encuentran en el margen superior izquierdo, ir hastay arriba, donde dice, optar por la opciónEn los dispositivos con Android, se debe ingresar a. Se activa esta opción y desde allí se establece el límite deseado. En iOS, se puede elegir, también, la restricción en el uso de datos por aplicación. Para eso se debe ingresar ay al pie se podrá ver el listado completo de las aplicaciones.Esta opción, disponible desde la versión de iOS 9,. Si bien puede resultar de utilidad, también es una opción que consume gran cantidad de datos. Para desactivarla hay que ir hastaLa sincronización del correo, las notificaciones y los feeds de noticias siguen activos aún cuando no se los esté usando. Este consumo de datos en segundo plano se puede limitar de varios modos. Una opción es ingresar ay, una vez allí, presionar en los tres puntos en la parte superior y luego ingresar donde diceEn el caso de iOS, hay que ir hasta: Una vez que se haya identificado cuáles son las apps que más datos consumen, y no se las pueda o desee desinstalar, se puede optar por deshabilitarlas. Para eso hay que ingresar a, presionar sobre la app que se desee detener y luego elegir donde diceEsta acción se puede revertir fácilmente presionandoPara desactivar las actualizaciones y descargar automáticas de iTunes y de la App Store hay que ingresar eny apagar la pestaña que dicePara evitar el uso de datos al usar Apple Music, hay que ingresar en Configuración/ Música y deshabilitar la opción Datos móviles.Tanto Safari como Chrome pueden generar un consumo elevado de datos. Una alternativa es instalar el buscador Opera, que permite reducir el consumo de nuestros datos mientras se navega. Está disponible para iOs y Android.Esta opción se deshabilita ingresando a la aplicación. En el caso de iOS, hay que presionar eny allí deshabilitar la opción que dicey la otra que dice