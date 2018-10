¿TIENES PROBLEMAS PARA INGRESAR A TU FANPAGE EN FACEBOOK? AQUÍ LAS RAZONES

4:24 a.m.

La red social más usada a nivel mundial, Facebook, registró una serie de problemas esta mañana, para acceder a las páginas personales y corporativas desde una computadora.

Cuando Facebook es atacado por duendecillos y cae a nivel mundial u:#Facebook pic.twitter.com/WGPcn89KyI — Otaku News!! (@otakunews01) 13 de enero de 2017

El problema se registró a eso de las 10:30 a.m de este jueves. Usuarios de varios puntos del planeta comunican en otras redes sociales que no pueden escribir mensajes, ver noticias, o no tan siquiera iniciar la sesión. “Se produjo un error. Estamos intentando resolver este problema cuanto antes”, reza el mensaje que aparece en la pantalla cuando se intenta abrir la página de Facebook.