"BENDITO DIOS GANAMOS", EXPRESA JR AL RECUPERAR SU CANAL DE YOUTUBE

3:22 a.m.

Con una transmisión en vivo que nombró "Bendito Dios ganamos!!!", celebró Juan Ramón Quintanilla mejor conocido como JR la recuperación de su canal de Youtube. El comediante agradece a todas las personas que le apoyaron en esta crisis."Yo tenía la fe que ese ladrón no se iba a salir con la suya, y es tan arrogante que pedía a mis suscriptores que me avisarán que me iba a devolver la cuenta, ¿Quien puede creer en la palabra de un ladrón?", expresa JR en la transmisión en vivo que realizó la mañana de este miércoles 19 de julio, desde su canal de YouTube. "Quiero agradecer, a las personas que realmente se pusieron furiosas, mire gente pidiendo firmas electrónicas, querían ayudarme", narra el creador de populares personajes como Agapito Díaz, La Mama Moncha, El Mompirri, entre otros.El comediante celebrará esta recuperación como mejor lo sabe hacer: "Logramos recuperar el canal, y aquí estamos de regreso y lo vamos a celebrar con un nuevo video". © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!