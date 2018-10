CONOCÉ EL PRECIO Y DETALLES DEL IPHONE 8

10:48 a.m.

LEE TAMBIÉN: 7 TIPS PARA UNA BUENA FOTO CON TU CELULAR

, según informó el Wall Street Journal. De todos modos, aún no se enviaron las invitaciones oficiales al evento, que sería la confirmación definitiva que siguen esperando todos los medios. Se conoce que el Apple lanzará tres modelos de iPhone con4,7″, 5″ y 5,5″, publicó Infobae. La versión premium, que, tendría una pantalla OLED que abarcaría casi la totalidad del frente del celular.Por otra parte, el marco del smartphone en todos los modelos sería dey contaría contipo C. A su vez, el iPhone 8para desbloquear el teléfono, de un procesador de 10 nanómetros, fabricado por la empresa china TSMC. Se estima que Apple también usará el evento del 12 de septiembre para lanzar unde lujo, con resolución 4 K y que no requerirá estar conectado al iPhone oporque tendría su propia conectividad.