APPLE LANZA EL IPHONE 8 Y IPHONE X

Ya llegaron. Los nuevosfueron lanzados hoy 12 de setiembre en un evento celebrado en los Estados Unidos: se tratan del iPhone 8 y iPhone X. Ambos terminales no solo llegarán solos, sino que la compañía de cupertino mostrará más productos. La ceremonia empezó con una gran pantalla que decía “Bienvenidos a Steve Jobs Teather”, el cual fue abierto a fin de presentar los nuevos dispositivos de Apple.del fundador de la compañía de la manzana. Uno por uno fueron desfilando los productos, hasta que llegó el turno de dos nuevos teléfonos: el iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X, este último se caracteriza por ser todo pantalla y eliminar el botón de Home.

IPHONE 8 Y IPHONE X

iPHONE X

Tomado de Perú.com

Tras diversas filtraciones, por fin Apple decidió revelar los nuevos teléfonos de Cupertino, el iPhone 8 y el iPhone X. Cada uno con características distintas que seguro te emocionarás al conocerlos. En cuanto al iPhone 8 y iPhone 8 Plus contará con el mismo diseño de sus modelos anteriores. El primero tendrá una pantalla de 4.7 pulgadas, mientras que la segunda 5.5 pulgadas. Asimismo, ambos tienen un procesador Chip A11 Bionic. Tendrá colores como plateado, gris y oro. Será 25% más potentes y aseguran un vidrio más potente. En el apartado fotográfico, el iPhone 8 tiene una cámara de 12 megapíxeles en la parte posterior, mientras que el Plus, contará con doble cámara. En este caso tienen mejor estabilización de imagen óptica y lentes con diferente apertura. Otra característica es que graban en 4K, vienen calibradas para realidad aumentada, y serán los primeros en contar con realidad aumentada: integración de hardware y software.Por su parte, uno de los celulares más esperados fue el de aniversario, el iPhone X, el mismo que trae varias novedades, entre ellos el adiós al botón físico, desbloqueo con reconocimiento facial, más pantalla, menos bordes, doble cámara. Contará con pantalla 5.8 pulgadas con resolución OLED y no tendrás que apretar el botón para desbloquear el celular, sino que ahora podrá escanear tu rostro a través de la función Face ID. Otro detalle son los animojis, los cuales Repiten los movimientos exactos del rostro del presentador. Estos imitarán según¿Qué hay con las cámaras? Las cámaras posteriores son de 12 megapíxeles con un f/1.8. Asimismo tiene grabación en 4K. Por su parte, la frontal también cuenta con 7 megapíxeles y ambas tienen estabilizador. Este teléfono contará con batería que no solo durará 2 horas más que el iPhonne 7, sino que también tiene carga inalámbrica. Por otro lado, se anuncia que su lanzamiento sea el 2018.