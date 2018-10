11, Octubre, 2017 11, Octubre, 2017 4:57 a.m. 4:57 a.m.

FACEBOOK E INSTAGRAM EXPERIMENTAN PROBLEMAS DE CONEXIÓN

Las populares redes sociales Facebook e Instagram, ambas parte de la misma matriz, están teniendo problemas y muchos usuarios no pueden acceder a ellas, mientras que otros se encuentran con que no pueden cargar los muros de las publicaciones que siguen, informó el diario español EL MUNDO. De acuerdo con el medio internaciona, varias aplicaciones, entre ellas SocialFlow, que emplean la API de publicación de Facebook para lanzar su contenido también han admitido esta teniendo problemas. La caída de Facebook es generalizada, como han corroborado Down Detector y Outrage Report, dos webs especializadas en analizar las fluctuaciones y los problemas de conexión de grandes servicios online. https://twitter.com/ReportOutage/status/918132129988513792 De momento, Facebook no ha confirmado el problema ni ha explicado las razones por las que los usuarios no pueden funcionar con normalidad. Messenger, el servicio de mensajería, funciona con normalidad por el momento. El hashtag #facebookdown se ha propagado rápidamente por Twitter y muchos usuarios a lo largo de todo el mundo aseguran que no pueden publicar o entrar en la red social.