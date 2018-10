10:19 a.m.

Abdul Sirker / Director de Marketing y Publicidad de Sofá Rojo

¿Qué es la interfaz de usuario?

¿Qué es la experiencia de usuario?

Pequeñas ideas pueden dar grandes resultados, pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre usuarios que usen o no tu producto digital.

¿Qué hay detrás de un producto digital?

La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. En el desarrollo de aplicaciones además de la funcionalidad, la utilidad y el funcionamiento correcto, debemos tomar en cuenta dos características importantes: el diseño de interfaz y experiencia de usuario.Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.Es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Debemos tener claro que diseño y usabilidad son cosas completamente distintas, pero deben estar integrados, el diseño nunca debe condicionar la usabilidad, es decir, la usabilidad no debe estar condicionada por el diseño sino ser la protagonista, y el diseño será construido sobre esa base de funcionamiento. Ambas van ligadas al desarrollo, por lo que será imprescindible que el programador trabaje estrechamente con el diseñador para lograr una selección de tecnología correcta y que la experiencia del usuario no sea negativa.Muchas personas creen que el trabajo de un diseñador es simplemente hacer que las cosas se vean bien, pero el trabajo de diseño va mucho más allá, se encarga de transmitir mensajes efectivamente, uno de los principales retos en el diseño digital es lograr el balance en nuestro producto, debe ser útil, pero a la vez fácil de usar.En años anteriores las empresas se habían centrado en la parte de desarrollo, destinando a ésta la mayor parte del tiempo y presupuesto, no obstante, el diseño ha ido tomando importancia en los últimos años, logrando que ambas áreas sean de suma importancia al desarrollar un proyecto. Actualmente, al poner en marcha un proyecto digital es necesario un diseñador que piense en usabilidad, a través de una tipografía correcta, disposiciones del espacio, pasos para realizar una acción, entre otros aspectos y un programador que realice la selección de la tecnología adecuada, garantizando un buen desempeño al hacer uso del producto.En conjunto buscan que la primera experiencia de usuario sea un camino fácil de recorrer, descubrir las cosas, creando un vínculo emocional de fidelización. Todo es creado para satisfacer una necesidad, por consiguiente, antes de hacer una selección de tecnología o diseño debemos conocer a quien vamos a darle nuestro producto. Lo más importante es lograr que el usuario reconozca de forma fácil y rápida cada componente, tome una decisión e interactúe con la interfaz, una buena experiencia de usuario logra que todo esto ocurra en el menor tiempo posible.