APPLE LANZARÁ TRES NUEVOS MODELOS DE IPHONE ESTE AÑO

Apple se está preparando para lanzar un trío de nuevos teléfonos inteligentes este año, el iPhone más grande de la historia, un teléfono actualizado del mismo tamaño que el actual iPhone X y un modelo menos costoso con algunas de las funciones clave del teléfono principal. Con este nuevo trío, Apple quiere atraer al creciente número de consumidores que anhelan los atributos multitarea de los llamados phablets y al mismo tiempo atender a aquellos que buscan una versión más accesible del iPhone X. Con una pantalla de casi 6.5 pulgadas (16,51 centímetros), el nuevo y gran teléfono de Apple será uno de los teléfonos inteligentes más grandes del mercado. Mientras que el cuerpo del teléfono será aproximadamente del mismo tamaño que el iPhone 8 Plus, la pantalla será aproximadamente una pulgada más grande gracias al diseño de borde a borde utilizado en el iPhone X. Como el iPhone 8 Plus, el nuevo teléfono probablemente habilitará modos de pantalla dividida para ciertas aplicaciones. Aún así, el teléfono más grande podría canibalizar las ventas de iPad, una categoría que recientemente comenzó a crecer de nuevo. Al igual que el iPhone X, el modelo más grande incluirá un escáner facial que desbloqueará el dispositivo y permitirá pagos. Apple también está preparando una actualización para el iPhone X de tamaño regular que internamente se denomina D32. Se espera que ambos teléfonos utilicen procesadores A12 de próxima generación y continuarán incluyendo bordes de acero inoxidable Además, Apple lanzaría un modelo low cost con la misma pantalla de borde a borde que el iPhone X y con reconocimiento facial, en lugar de un sensor de huellas dactilares. Para mantener bajos los costos, el teléfono más económico utilizará una tecnología de pantalla LCD similar al tipo empleado en el iPhone 8. De hecho, tendrá bordes de aluminio y un respaldo de vidrio como el iPhone 8, no el acero inoxidable más llamativo que se usa en el iPhone X. Se espera que Apple, que ya está realizando pruebas de producción con los proveedores, anuncie los nuevos teléfonos en septiembre.