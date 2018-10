GOOGLE PERMITE VISITAR LOS PARQUES TEMÁTICOS DE DISNEY A TRAVÉS DE STREET VIEW

5:14 a.m.

Google Maps te lleva a conocer los 11 parques temáticos de Disney en Orlando y California, de manera virtual gracias a la nueva plataforma street view podrán recorrer los parques más populares.

Si bien nada se compara con ir personalmente y vivir esa mágica experiencia, Google Maps te lleva bastante cerca desde la comunidad de tu casa, a las mejores atracciones, juegos, tiendas y restaurantes de los parques del mundo de fantasías creado por Walt Disney.

Los 11 parques de diversión Disney para disfrutar con esta nueva plataforma son: Disneyland, Disneyland California, Downtown Disney District, Magic Kingdow Park, Disney Springs, Disney ‘s Hollywood Studios, Pandora, The World of Avatar, Disney ‘s Animal Kingdow, Epcot, Espn wide world of Sports Complex y Disney ‘s typhoor Lagoon Park.