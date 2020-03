La consola de Sony se lanzó el 4 de marzo del año 2000 en Japón. Cambió los videojuegos para siempre

Lanzada el 4 de marzo del año 2000 en el territorio japonés, PlayStation 2 tomó el relevo de la primera PlayStation en Japón para mejorar los excepcionales resultados de la generación original de la consola de Sony y acabar convirtiéndose en la consola más vendida de la historia gracias a los 155 millones de unidades que logró repartir por todo el mundo. ¿Cómo alcanzó semejante cifra con la feroz competencia de Sega, Nintendo y una recién llegada Microsoft? Firmando un catálogo de videojuegos legendario

PS2 fue la consola que cobijó videojuegos de la categoría de la saga Devil May Cry, Tekken, Soul Calibur 3, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Kingdom Hearts, Final Fantasy X, ICO, Shadow of the Colossus, God of War, Jak and Daxter, Zone of the Enders: The 2nd Runner o la franquicia Gran Turismo entre muchos otros videojuegos excelentes. Destacó, además de su económico DVD (una carta que convenció a muchos usuarios no tan activos en el mundo del videojuego) su total retrocompatibilidad con la primera PlayStation, algo que ayudó a alargar el ciclo de la consola de 32 bits

Vendió más de 155 millones de consolas

¿Llegó a la vez a varios territorios como pasa en la actualidad con los estrenos globales? Para nada. En Estados Unidos y Europa tendríamos que esperar unos meses para poder hincarle el diente: la plataforma llegó el 26 de octubre y 24 de noviembre del mismo año, respectivamente. En el año 2004 se reestrenaría con su versión Slim, que volvería a convertirse en un auténtico éxito y pasaría a ser el modelo estándar de la plataforma hasta su desaparición de las tiendas muchos años después

Tiene el mayor catálogo de la historia de la industria

Su catálogo está compuesto por miles de juegos, lo que ayudó a convertir a la consola en la máquina con la librería más amplia de la historia y vender 1.537 millones de videojuegos en total durante sus más de 14 años en el mercado. Los dos últimos juegos del sistema, como es habitual con las máquinas más exitosas del mercado, no tuvieron demasiado glamour: FIFA 14 y Pro Evolution Soccer 2014 tuvieron dicho honor, despidiendo en tiendas a una máquina respetada y querida por todos los usuarios de videojuegos.