Día internacional de la mujer: Entrevista con la presidenta de Librería Jardín

Sra. Gioconda Avendaño, lidera una de las librerías más grande del país y es parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio E industria Nicaragüense Alemana (AHK)

Este 8 de marzo, en el día de la mujer nicaragüense, se conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y la igualdad de oportunidades. Y este año lo celebramos con una entrevista con la Señora Gioconda Avendaño, presidenta de Librería Jardín, miembro directivo honorable de AHK Nicaragua y un ejemplo de mujer líder y emprendedora en Nicaragua.

La Sra. Gioconda inició esta aventura con un negocio pequeño, vendiendo un poco de todo, luego, en el año 1992 tomó un enfoque en el ramo de la librería y con el apoyo de dos personas, empezó a construir lo que hoy conocemos como una de las librerías y distribuidoras más grandes de Nicaragua, Librería y distribuidora Jardín.

“La empresa estaba ubicada en ciudad jardín, de donde tomó el nombre, poco a poco, concentrándose en el servicio al cliente y con el respaldo de la primera marca exclusiva que confió en nosotros, Stabilo de Alemania, la empresa fue creciendo; en 1997 y con 35 colaboradores, nos trasladamos a Carretera Norte, donde están nuestras oficinas actualmente”, nos comenta.

Oficinas centrales carretera norte, Managua



Hoy en día Librería Jardín cuenta con casi 150 colaboradores, 25 marcas exclusivas y la confianza y preferencia del mercado nicaragüense, todo dirigido por el liderazgo y visión de la Sra. Gioconda.

Hemos conversado con la Señora Avendaño para descubrir más sobre sus motivaciones y sus estrategias para construir un negocio tan exitoso.

“Al igual que mi madre fue mi inspiración, la mujer emprendedora nicaragüense es un motor a todos los niveles”

-¿Cuál fue su motivación para convertirse en empresaria?

Las razones que me motivaron, aparte de tener independencia laboral, fue mi madre. Mi padre falleció cuando mi mamá aún era joven y tenía 9 hijos que sacar adelante, ella era comerciante y cuidaba de nosotros, a raíz de la muerte de mi papá se dedicó de lleno al comercio, viajaba y compraba mercancía y la vendía a mayor precio, básico. Yo aprendí de ella y rápidamente sentí que era buena para los negocios, se puede decir que lo llevaba en la sangre.

Sra. Gioconda Avendaño

Es la presidenta de una de las librerías distribuidora más grande de Nicaragua, ¿Cómo es su día a día al frente de la compañía?

Por muchos años trabajé de sol a sol, fueron comienzos muy difíciles. A medida que la empresa iba creciendo, me apoyaba en mis colaboradores, llevaba a mis hijos al trabajo después de sus clases, ahí fueron aprendiendo y tomándole amor al trabajo, después, cuando ya tenían edad y conocimientos, se integraron tiempo completo para hacerse cargo.

Ahora,con un equipo de trabajo calificado, puedo dejar la operatividad y dedicarme a desarrollar estrategias para la empresa, y valorar nuevas oportunidades de negocio.

LE PUEDE INTERESAR: Fallece "Cepillín" conocido como el payasito de la televisión en México

-¿Cuál ha sido el mayor reto dentro del mundo empresarial?

Durante mi experiencia he encontrado personas muy buenas que me han apoyado mucho. Pero también he conocido duros momentos, la empresa ha sufrido pérdidas económicas en diferentes ocasiones, por estafa, por pérdida de mercadería, por desfalco, también por malas decisiones y de todas esas situaciones he aprendido.

-¿Cómo describiría a la mujer nicaragüense?

La mujer nicaragüense tiene un deseo incomparable de salir adelante por sí misma y su familia, ese espíritu de superación es lo que se necesita para emprender un negocio. Es carismática, positiva, luchadora, trabajadora, organizada, creativa, entre muchas cualidades que envuelven a ese ser esencial para la sociedad nicaragüense.

El Día Internacional de la Mujer es un momento clave para reflexionar acerca de los avances logrados.

-¿Cómo cree que ha evolucionado el rol de la mujer nicaragüense como líder y empresaria?

El rol de la mujer nicaragüense en el ámbito laboral es sumamente importante, de hecho, en nuestro ramo la gran mayoría de dueños de negocios como librerías, pulperías y distribuidoras son mujeres, personas muy emprendedoras, trabajadoras, y sus negocios son familiares, involucrando a sus hijos y esposos en algunos casos, sus hijos ayudan después de clases, se les puede ver atendiendo y aprendiendo el valor del trabajo al lado de sus madres. Al igual que mi madre fue mi inspiración, la mujer emprendedora nicaragüense es un motor a todos los niveles.

-¿Qué ha sido lo mejor de su experiencia? ¿Qué consejo le daría a las jóvenes que aspiran a ser las futuras líderes y empresarias de Nicaragua?

Les diría que ser empresaria no es fácil pero que vale la pena el sacrificio. Que, si se deciden a emprender un negocio, lo hagan si están 100% seguras que eso les apasiona, porque la cuesta está llena de retos, de aprendizajes, de obstáculos, pero cuando lo logras, la satisfacción propia, el dejarles un legado a tus hijos, la estabilidad económica, el orgullo de haber empezado algo tú sola, es algo que te llena como persona, como profesional, como mujer y como madre.

¡La Cámara Alemana les desea feliz día a las mujeres de Nicaragua y el mundo! Es momento de recordar los logros sociales, económicos, culturales alcanzados a través de la lucha de la mujer.