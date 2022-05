Muere el compositor Vangelis, famoso por Blade Runner y Pulstar tema musical que usa 100% Noticias

Vangelis, era considerado uno de los padres de la música de base electrónica.

París, 19 may (EFE).- El compositor griego Vangelis, famoso por las bandas sonoras de filmes legendarios como "Blade Runner" (1982) y "Chariots of fire" (Carros de fuego, 1981), falleció en un hospital parisino a los 79 años de edad, informaron hoy medios locales, que no precisaron las causas de la muerte.



Considerado uno de los padres de la música de base electrónica, Vangelis, que al parecer falleció el pasado martes, también compuso el himno del mundial de fútbol de 2002 y la banda sonora de la película "1492: la Conquista del Paraíso" (1992).



El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció el fallecimiento en un mensaje en Twitter.



Nacido Evángelos Odysséas Papathanassíou el 29 marzo de 1943 en Grecia, Vangelis, que vivía a caballo entre varias ciudades, entre ellas París, también compuso la banda sonora de "Lunas de hiel", de Roman Polanski en 1993.



El compositor, que raramente concedía entrevistas, fue un precursor de la música electrónica y experimental, con el empleo de sintetizadores e instrumentos de viento para aportar a sus obras un aura misteriosa e inquietante.



En su dilatada carrera de 50 años, también firmó numerosos álbumes de estudio.



Vangelis, el enigmático compositor

Su vida privada era tan misteriosa como el origen de sus composiciones. El griego Vangelis, de cuya muerte a los 79 años de edad se informó hoy, se ha ganado su lugar en historia como un visionario de la música contemporánea, culminada en las bandas sonoras de "Blade Runner" (1982) y "Carros de fuego" (1981), por la que ganó un Óscar.

Percusor en la atrevida mezcla de sintetizadores e instrumentos clásicos, Vangelis aportó a sus obras un aura misteriosa e inquietante, como en "Blade Runner", más solemne, en "1492: la Conquista del Paraíso" (1992); o triunfalista, en "Carros de fuego".

Huidizo ante la prensa -en las últimas décadas se pueden contar con un dedo de la mano sus entrevistas-, se conoce muy poco sobre su vida privada. Ni siquiera se sabe exactamente en qué ciudad vivía, pues lo hacía a en varias, entre ellas París.

Ese hermetismo de Vangelis, al que se identifica por su larga melena y barba poblada, contrasta con el gigantesco impacto de su música y la influencia que ejerció en otros autores en el último tercio del siglo XX, poniendo las semillas del desarrollo de la música electrónica, rock progresivo y New Age.

Nacido como Evángelos Odysséas Papathanassíou el 29 marzo de 1943 en Grecia, fue un niño rebelde y autodidacta que acabó estudiando en la escuela de Artes de Atenas.

Influenciado por la música tradicional griega, el joven Vangelis se sintió atraído por dos poderosos estilos del siglo pasado, el rock y el jazz, que sería determinantes en su peculiar desarrollo artístico. El primer instrumento que tocó fue el piano.

Inició su carrera como productor musical en Grecia y colaboró en algunos filmes hasta que el golpe de los Coroneles en 1967 lo empujó al exilio a la Europa Occidental. Se instala en Londres y más tarde en París.

Aphrodite's Child, germen del rock progresivo que lanza junto a Demis Roussos -otra leyenda de la música griega-, es la primera banda oficial de Vangelis, con la que firma el hit "Rain and Tears".

En los 70, se intensifican sus experiencias en el mundo de la televisión y el cine. Trabajo para el largometraje "Sex Power" (1970) y dos años más tarde publica su primer trabajo en solo, "Fais que ton rêve soit plus long que la nuit" (Haz que tus sueños sean más largos que la noche, 1972).

En los años 80 su carrera se acelera. Estrecho colaborador del realizador Ridley Scott, "Blade Runner" simboliza todo el talento de Vangelis para construir atmósferas inquietantes. Con "Carros de fuego", un himno de la música deportiva, consiguió el Óscar a mejor banda sonora en 1981.

Con Scott, el compositor griego también desarrolla la banda sonora de la película "1492: la Conquista del Paraíso" (1992). Un año después, firma la música de "Lunas de Hiel", de otro cineasta de talla, Roman Polanski. Para Oliver Stone, compone la música del filme sobre Alejandro Magno, "Alexandre" (2004).

Fuera del Séptimo Arte, compone el himno del mundial de fútbol de 2002, disputado en Corea del Sur y Japón; publica un álbum en honor a la misión espacial de la ESA Rosetta; y pone las notas a documentales del explotador Jacques-Yves Cousteau y de la serie "Cosmos" de Carl Sagan.

