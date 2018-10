21, Enero, 2016 21, Enero, 2016 2:53 a.m. 2:53 a.m.

75 PERIODISTAS VIAJARÁN EN LA COMITIVA DEL PAPA A MÉXICO

Un total de 75 representantes de la prensa internacional viajarán a bordo del avión papal que llevará a Francisco a México en febrero próximo, de los cuales ocho representantes de grandes medios de ese país. Según la lista oficial publicada por el Vaticano, entre los comunicadores seleccionados para formar parte de la comitiva pontificia destacan Andrés Beltramo Álvarez de Notimex, Joaquín López Dóriga de Radio Fórmula y Javier Alatorre de Televisión Azteca. Además de Valentina Alazraki de Televisa, Pablo Reinah y Jorge Guadarrama Beltrán de UnoTV, Irene Savio del periódico Reforma y Javier Solórzano de Canal 11. Con ellos también viajarán José Luis Santoscoy, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Noel Díaz, del canal de televisión católico ESNE-El Sembrador. El resto de los espacios en el avión papal se reparten entre medios importantes a nivel internacional como NBC, ABC, CBS, CNN, Wall Street Journal, The New York Times, National Catholic Reporter y The Boston Globe de Estados Unidos. Además de las agencias de noticias EFE, Reuters, AFP, AP, AGI, ANSA, ZDF, I-Media, y las católicas CNS, CNA, KNA. Las televisoras Rome Reports, TV2000, KTO, EBU y el Centro Televisivo Vaticano, junto a los otros medios pontificios Radio Vaticana y L’Osservatore Romano. Completan la lista France Televisions, Paris Match de Francia, Le Figaro y La Croix de Francia; Cadena Cope, El País y ABC de España; Radio María, El Clarín y La Nación de Argentina; W Radio de Colombia; Il Messaggero, Avvenira, Rai, La Stampa, Repubblica, Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera de Italia. Todos ellos viajarán junto a la delegación más estrecha de Francisco, que incluirá algunos cardenales, funcionarios de la Sala de Prensa del Vaticano, el organizador de los viajes apostólicos Alberto Gasbarri y el jefe de los guardaespaldas, el comandante de la Gendarmería Vaticana Domenico Gianni. La Santa Sede carece de flota de aviones y por eso es tradición que los papas utilicen aeronaves de bandera, privilegiando siempre a la italiana. Por eso Jorge Mario Bergoglio volará a la Ciudad de México con Alitalia, el viernes 12 de febrero. Pero todo el resto de los recorridos, incluido el regreso a Roma, será operado por Aeroméxico con un Boeing 737-900 Sky Interiors con capacidad para 160 personas. Como es tradición, en el vuelo de ida Francisco suele salir a saludar uno por uno a los periodistas, los cuales aprovechan para ofrecerle obsequios, tomarse fotografías o intercambiar algunas palabras. Las conferencias de prensa en el aire tienen lugar en los viajes de regreso. notimex