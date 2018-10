27, Noviembre, 2016 27, Noviembre, 2016 8:38 a.m. 8:38 a.m.

POTENCIAN CAPACIDADES DE EMPRENDEDORAS NICAS

Unas 420 personas inscritas en la Escuela de Oficio Humberto Galeano, que promueve la Alcaldía de Chinandega, recibieron su diploma, certificado por INATEC, al finalizar con éxito los distintos cursos técnicos, informó el 19 Digital. "Esta preparación, estos cursos (..) cambian la vida de las mujeres principalmente, al contar con conocimientos que se convierten en una herramienta para mejorar sus vidas", dijo el vicealcalde chinandegano, Ángel Ortega, a medios oficialistas. Costura, cocina, repostería, corte de cabello, reparación de celulares, reparación de motocicletas, entre otras son las habilidades técnicas con las que cuentan las y los participantes, conocimientos que les permiten generar recursos para sus familias y mejorar la economía de sus hogares. Una de las beneficiadas se mostró orgullosa por el logro alcanzado. "Me siento orgullosa, es la primera vez que tengo un diploma, a mis 44 años, y con los conocimientos que tengo ahora en repostería he iniciado mi propio negocio, ya he salido a vender y gracias a Dios a pesar que estoy iniciando he vendido”, expresó.