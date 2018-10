NICARAGUA: UN PAÍS QUE PARECE UNA OBRA DE ARTE

El portal msn publicó varias diapositivas que describen a Nicaragua como un país que parece una obra de arte, el sitio destaca las bellezas naturales, cultura e historia de nuestra tierra. Imagina un lugar que parezca haber salido de la paleta de un artista.Así es Nicaragua, el país más grande de América Central, el el que las bellezas naturales y culturales conviven con los problemas sociales del país. El turismo está creciendo y es el momento justo para hablar de Nicaragua. ¡Bienvenido a la tierra de los volcanes! Nicaragua es el país con mayor extensión territorial de América Central.No hay ningún consenso sobre el significado del nombre Nicaragua por falta de registros históricos. Sin embargo, la mayoría de las teorías hablan de una herencia indígena.Managua es el nombre de la capital del país. La ciudad fue fundada en 1819. Una curiosidad: las calles de la capital, Managua, no tienen nombre. Solo pueden ser identificadas por coordenadas a partir de un punto de referencia.La bandera de Nicaragua es de color azul y blanco.Si quieres pasar tus vacaciones en Nicaragua debes saber que el Córdoba es la moneda local.En Nicaragua, la población está compuesta de dos etnias principales: indígenas y blancos.En 1972, debido a un terremoto, Managua fue totalmente arrasada.El palacio nacional y el museo de la cultura de Managua son algunos de los monumentos que debieron ser reconstruidos tras el terremoto.Granada es una de las ciudades más buscadas desde el punto de vista turístico.La ciudad conserva el estilo colonial y está localizada a orillas del lago Cocibolca.A pesar de no ser una teoría confirmada, se dice que el lago Cocibolca es el hogar del único tiburón de agua dulce del mundo.Es el segundo mayor lago de América Latina, también conocido como lago Nicaragua.Al contrario que muchos de los países de su entorno, en Nicaragua es más fácil ser invitado a jugar un partido de béisbol que un partido de fútbol.Los habitantes de la capital frecuentan el conocido mercado popular de frutas y verduras Roberto Huembes.Durante la invasión de Estados Unidos en el siglo XX, el líder de la resistencia nicaragüense fue Augusto Sandino.Sandino es, hoy en día, el héroe nacional. En Managua existe un memorial para honrar su memoria.Una tradición cultural del país es el festival del Toro Huaco, conocido por sus máscaras.El país es conocido como la tierra de los lagos y los volcanes.Los amantes de la naturaleza se ven atraídos cada año por los espectáculos de magma y los paisajes sobrecogedores.Nicaragua participa en un nuevo proyecto que pretende hacer frente al canal de Panamá (en la fotografía).La idea de conectar los océanos Atlántico y Pacífico atravesando toda Nicaragua.El Caribe es sello de calidad: arena blanca y agua cristalina. Por supuesto este es el escenario de Nicaragua, sobre todo en la Islas del Maíz.Durante mucho tiempo, estas islas permanecieron fuera del recorrido turístico. Ahora, sin embargo, los visitantes están comenzando a descubrir su potencial.El guardabarranco es el símbolo del país. Su cola tiene una forma parecida a la de una raqueta.Nicaragua es el país más cercano a la isla de San Andrés. A pesar de eso, dicha isla pertenece a Colombia.Más al norte del país se encuentra el Cañón Somoto, bastante buscado por los aventureros de todo el mundo.Puede que no supieses mucho sobre Nicaragua, pero ya has podido comprobar que hemos hablado de un auténtico paraíso terrenal. ¿Cansado del turismo de masas? ¡Bienvenido a la tierra de los volcanes!

