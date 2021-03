Busquets, el "muñeco del pim, pam, pum"

La ausencia de minutos para Sergio Ramos en Tiflis dejó el brazalete de capitán de la selección española a Sergio Busquets. Una capitanía en plena pérdida de galones en la Roja, con defensa a ultranza del seleccionador Luis Enrique Martínez pero números incontestables: participó en la mitad de partidos desde su regreso y solo acabó un partido.

Cada fecha de la selección apunta a un relevo natural en la demarcación de medio centro. Busquets fue el rey, posiblemente el mejor del mundo en unos años de gloria en los que España dominó Europa y el mundo, pero a sus 32 años ha visto cómo Rodri Hernández le ha ganado terreno. Sigue siendo indiscutible para Luis Enrique. Un fijo en cada convocatoria, pero los partidos no secundan en minutos esa confianza ciega del técnico asturiano.



Busquets solo ha jugado dos de los seis últimos encuentros de España y no acabó ninguno. Disputó 72 minutos en Suiza y 73 en la visita a Georgia. En el Dinamo Arena sufrió en las transiciones veloces del rival, superado en las coberturas y viendo cómo la selección perdía la seguridad defensiva mostrada ante Grecia. Cuando Luis Enrique necesitó meter una marcha más al partido en su recta final en busca de la remontada, prescindió de su medio centro.

LEA MÁS: Messi, jugador del Barcelona con más partidos: 768



"Desde hace tiempo Busquets es el muñeco del pim, pam, pum, al que todos le dan cuando pasa algo malo en el Barcelona y en la selección", defendió a su más puro estilo Luis Enrique a un jugador que siempre fue debilidad particular como técnico de club y seleccionador.



Lo cierto es que Busquets no encadena dos titularidades consecutivas con la selección desde el estreno de Luis Enrique en el cargo. Y de eso hace ya dos años y medio. En septiembre de 2018 ganaba en Wembley a Inglaterra y vapuleaba a Croacia en Elche. Desde su vuelta ha participado en cinco de los diez partidos disputados, sin minutos en la decisiva cita ante Alemania que daba el pase a la fase final de la Liga de Naciones con un gran espectáculo.



"Es un jugador fundamental y único", defendió Luis Enrique, al que no le gusta cuando siente que la crítica apunta a Busquets. "Hoy ha habido pérdidas de todos los jugadores que han generado desconfianza", extiende en un error compartido, huyendo de la individualización.

SIGA LEYENDO: Dembelé, Mendy y Lemar regresan a la selección francesa



Nadie duda de que Busquets estará entre los elegidos para la próxima Eurocopa, si no sufre ninguna lesión y su condición física es la adecuada, pero su titularidad en la gran cita está cada partido más discutida. Cuando no jugó de inicio en la etapa reciente de Luis Enrique, nunca entró desde el banquillo. Y de titular fue un cambio habitual del seleccionador. 56 minutos en Alemania, 62 en un amistoso en Portugal y prácticamente el mismo momento de salir del campo ante Suiza y Georgia. En los dos últimos años solo un partido al completo.



"Busquets no necesita hablar mucho, con su presencia ya impone respeto dentro del vestuario. No está por lo que aporta fuera, es un añadido de lo que aporta dentro, una garantía de lo que es un jugador profesional. Es uno de los jugadores más importantes de la selección". Fue la primera defensa de Luis Enrique en septiembre de 2020. Seis meses después el ruido acompaña y salió al paso para que el momento de duda que sufre la selección no recaiga sobre un referente.



Roberto Morales