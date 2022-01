Nuevo duelo Messi-Lewandowski; Alexia Putellas a cerrar el círculo

10 a.m.

Madrid, 16 ene (EFE).- La gala los premios de la FIFA The Best a los mejores de 2021 vuelve a escenificar este lunes un duelo entre argentino Leo Messi y el polaco Robert Lewandowski, que junto al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) aspiran al galardón de mejor futbolista, en tanto que la española Alexia Putellas se presenta como la gran favorita al reconocimiento como la mejor jugadora, que unirá al Balón de Oro.

En una gala que se celebrará en la sede de la FIFA en Zúrich, presentada por la periodista Reshmin Chowdhury y el exfutbolista Jermain Jenas, el delantero del campeón germano aspira a su segundo The Best consecutivo tras firmar de nuevo un magnífico año en el que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 goles a lo largo de un año natural (2021). También superó el histórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona.

Messi, que hace unas semanas logró su séptimo Balón de Oro por delante del propio Lewandowski, podría volver a hacerse con el The Best, premio que logró en 2019. En su hoja de servicios resalta la Copa América que conquistó con Argentina el pasado verano.

Sin embargo, en su nueva etapa en el París Saint-Germain, aún no ha brillado como en el Barcelona, en el que presentó números más atractivos aún en 2021. Gracias a ellos, con 25 goles en Liga, se convirtió en el máximo goleador del campeonato español.

Mohamed Salah, que está disputando la Copa de África en Camerún, no aportará títulos con su equipo pero a nivel individual fue clave en la correcta temporada del Liverpool, que acabó tercero en la Premier League, alcanzó la cuarta ronda en la Copa de la Liga y en la Copa de Inglaterra y llegó a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En total, el 'faraón', que ya fue tercero en los The Best de 2018, marcó 39 goles en un año natural.

En categoría femenina, Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona y de la selección española, emerge como gran favorita por delante de su compañera Jenni Hermoso y de la australiana del Chelsea Sam Kerr a suceder en el palmarés a la inglesa Lucy Bronze.

Putellas, Hermoso y Kerr fue la clasificación final del reciente Balón de Oro. La catalana se convirtió en la primera española que recibió este reconocimiento desde Luis Suárez en 1960.

Lideró al Barcelona que dirigía Lluis Cortés -también candidato a mejor entrenador de fútbol femenino- a conseguir el histórico triplete Liga-Liga de Campeones-Copa, así como a un año inmaculado de la selección española que dirige Jorge Vilda, que no conoció la derrota.

El español Pep Guardiola (Manchester City), ganador de la Premier League, el alemán Thomas Tuchel, que guió al Chelsea a la Liga de Campeones, y el italiano Roberto Mancini, que llevó a la 'azzurra' a obtener la Eurocopa, son los aspirantes al galardón de mejor entrenador de equipo masculino, que en las dos ediciones precedentes se llevó el germano Jurgen Klopp (Liverpool), en 2019 por delante del catalán.

El premio The Best al mejor portero se lo disputarán el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain), el senegalés Edouard Mendy (Chelsea) y Manuel Neuer (Bayern Múnich), ganador este el pasado año; en la categoría femenina pelearán por el mismo galardón la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea), la chilena Christiane Endler (Olympique Lyon) y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (París Saint-Germain).

Además, los finalistas al premio Puskás al mejor gol son el argentino Erik Lamela, actualmente en el Sevilla, por su tanto con el Tottenham al Arsenal en la Premier League; Patrik Schick por el gol que marcó con la República Checa a Escocia en la Eurocopa; y el iraní Mehdi Taremi, por la diana que celebró con el Oporto al Chelsea en la Liga de Campeones.

Los nominados al premio Fair Play (Juego Limpio) son la selección danesa, su equipo médico y su cuerpo técnico, por su reacción tras el paro cardíaco que sufrió Christian Eriksen en el partido ante Finlandia en la Eurocopa; el técnico italiano Claudio Ranieri; y el jugador escocés Scott Brown.

Las hinchadas de Dinamarca y Finlandia, por su comportamiento el día del suceso de Eriksen; de Alemania, por su participación en la recaudación de fondos para las víctimas de las inundaciones que causaron más de 170 víctimas mortales en el país; y la niña Imogen Papworth-Heidel, por su iniciativa para recaudar fondos destinados a colectivos relevantes para el sistema sanitario de Gran Bretaña durante la pandemia, aspiran al premio a la mejor afición.