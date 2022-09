Crisis política de Nicaragua trunca sueños de prospectos peloteros, asegura Dennis Martínez

En 2018 Dennis Martínez tenía aproximadamente a 35 peloteros con potencial para conseguir la firma soñada de sus vidas

El estallido social del 2018 en Nicaragua, obligó al ex grandes ligas Dennis Martínez, a cerrar su academia profesional de béisbol; que tenía como objetivo aglutinar a jóvenes con talento y futuro en este deporte, entrenarlos y conseguirles una firma con ligas mayores, además de brindarles estudio y una alimentación adecuada para rendir en sus prácticas.

En abril del 2018 Martínez, tenía aproximadamente a 35 peloteros con potencial para conseguir la firma soñada de sus vidas, la firma que les cambiaría la vida por completo; tanto a ellos como a sus familias. Pero el peligro y la incertidumbre que se apoderó del país desde entonces, provocaron que el ex grandes ligas y los otros dirigentes de la academia tomarán la decisión de regresar a los jóvenes con sus padres, pese a que ya estaban encarrilados y con la esperanza de conseguir la firma.

“Con profundo dolor en mi alma me vi en la obligación de cerrar la academia, porque éramos los responsables de los muchachos y teníamos miedo que algo pudiera pasarles, fue duro para mi decirles hasta aquí, porque sé que muchos de ellos tenían puestas fe en conseguir un contrato para jugar fuera del país y salir de la pobreza”, expresó el ex Big Leaguer.

Agregó que con dicho proyecto también pretendían regresarle un poco de profesionalismo al deporte Rey de Nicaragua; ya que según Martínez este se ha convertido en un deporte dictatorial, desordenado y más recreativo que profesional.

“No podemos esperar nada del Béisbol Nacional, es un chacuatol, ellos no permiten que se les diga nada, ni sugerencias, ni aportes, quieren hacer del béisbol un circo mediocre, es como que si no quisieran que Nicaragua se dé a conocer por su talento en este deporte”.

Es por ello que en la actualidad muchos jóvenes beisbolistas están abandonando Nicaragua, en busca de mejores oportunidades; como Ronald Medrano, joven pelotero de 26 años que emigró a España para unirse con los Marlins de Tenerife de la liga española, mismo que ahora le permitirá representar a España en el clásico mundial.

“Ronald Medrano fue miembro de nuestra academia, nos enorgullece sus frutos en el extranjero, pero también nos entristece, porque el estaría representando ahora mismo a su patria, si en Nicaragua se hicieran las cosas a como se deben de hacer; profesionales, con objetivos claros para cosechar éxito y reconocimientos en el plano internacional”, dijo Martínez.

Ortega iguala a Somoza hasta en el deporte

En (1919) durante su regreso a Nicaragua, de Estados Unidos, Anastasio Somoza García, se involucró de lleno en el beisbol y empezó a dirigir un equipo en León, luego incursionó a la política y desde allí creo su nuevo equipo (“General Somoza”) que utilizaría para ganar la simpatía de las masas, mientras que los otros equipos estaban en manos de empresarios de su misma cúpula.

Igual que pasa actualmente en Nicaragua, que el béisbol es utilizado por la dictadura para distraer a las masas y mantener la fachada de un país estable y en cuanto a los equipos también están en manos de sus allegados. Le pertenecen al Ejército, a empresarios sandinistas y a la misma policía que reprimió a los jóvenes en abril del 2018.

“Yo quise invertir en el equipo de granada, solicite la franquicia y me la negaron; porque sabían que no seguiría su misma línea y que tampoco me quedaría callado viendo el desastre que cometen con nuestro deporte”, puntualizó el ex grandes ligas.

Próximamente Nicaragua, deberá de enfrentar nuevamente el reto de conseguir su boleto al clásico mundial de béisbol, mediante el cual podría recibir hasta 300 mil dólares solo por entrar a la competición; una cifra muy atractiva para ayudar a los jugadores o invertir en algún proyecto que deje benéficos a dicho deporte.