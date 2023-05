El Barcelona, que visita el domingo el RCDE Stadium, puede presentarse ya como campeón si se dan los resultados y si no lo lograría con un triunfo en un feudo donde no pierde en liga desde hace dieciséis años

El Barcelona está ante su primera oportunidad para ser campeón de LaLiga Santander 2022/23, para lo que debe ganar el derbi en el campo del Espanyol, aunque también lo podría ser antes de jugar si el Atlético de Madrid y el Real Madrid pinchan ante el Elche y el Getafe, respectivamente.



Con cinco partidos por jugarse, el conjunto de Xavi Hernández aventaja en trece puntos al equipo del argentino Diego Pablo Simeone y en catorce al del italiano Carlo Ancelotti, así que tan solo se trata de esperar a que las matemáticas certifiquen la 'coronación' azulgrana, ya sea esta jornada o las siguientes.



Será el primer encuentro desde el anuncio de salida del club de Sergio Busquets cuando termine la temporada tras quince campañas en el cuadro azulgrana. Se irá con este nuevo título bajo el brazo.



Para el Espanyol, el derbi del domingo es más que trascendental. Es penúltimo, a tres puntos de la salvación que marca el Valencia. Una victoria, la primera ante el eterno rival en casa desde enero de 2007, con Luis García, actual técnico perico, en el campo, es fundamental si no quiere ver aún más comprometidas sus opciones de permanencia.



El Atlético, el equipo más en forma de la competición, visitará al colista Elche dispuesto a mantener su magnífica dinámica y amarrar el segundo puesto liguero que le ha arrebatado al Real Madrid. Ya descendido, el cuadro del argentino Sebastián Becaccece, no obstante, quiere irse despidiendo de la categoría con un buen sabor y brindarle a su afición un resultado de tronío.



A última hora de la sesión del sábado de la trigésima cuarta jornada, el Real Madrid recibe al Getafe en un duelo madrileño que también ofrece más relevancia para el conjunto de José Bordalás que para el de Ancelotti, más preocupado de la vuelta de las semifinales de la Champions en Manchester ante el City, con el que empató este martes a un tanto.



Además del suspendido Dani Carvajal, se presumen rotaciones masivas en el equipo madridista ante el desgaste acumulado por los titulares en la final de la Copa del Rey y en el choque europeo, mientras que el Getafe, que renació en el reestreno en el Coliseum de Bordalás en el banquillo, tendrá la gran baja de su principal artillero, el turco Enes Unal, así como del defensa uruguayo Damián Suárez, ambos por sanción.



El equipo getafense cierra los puestos de descenso, pero empatado con el Valencia y tiene a tiro a Cádiz, Valladolid y Almería. La victoria contra el Celta le ha dado oxígeno y moral para encarar este derbi tradicionalmente adverso (la última vez que ganó en el Bernabéu fue hace quince años) pero favorable de partida por la 'distracción' obligada del Real Madrid, más pendiente ahora mismo del Etihad que de fajarse en la pelea por la segunda plaza.



La Real Sociedad tiene muy a mano la cuarta posición y por tanto la última plaza de Champions. Aventaja en siete puntos al Villarreal y en nueve al Betis, así que un nuevo triunfo supondría un paso casi definitivo. Recibirá al Girona, también lanzado, con tres victorias seguidas, lo que le ha metido de lleno en la lucha europea.



El Villarreal y el Betis también tienen rivales inmersos en la pugna por los puestos continentales. Serias amenazas. Recibirán a Athletic y Rayo Vallecano, respectivamente, cuyo sueño está marcado en alcanzar la Liga Europa o la Liga Conferencia.



Y en la intensa 'liga' por la salvación, aparte del Espanyol y el Getafe, el Valencia, sin el delantero uruguayo Edinson Cavani, sancionado, tratará de mantenerse fuera del descenso en Balaídos, donde le espera un Celta sin el central ghanés Joseph Aidoo que aún no puede fiarse, pese a sus cinco puntos de margen.



El Cádiz juega en Palma ante el Mallorca del mexicano Javier Aguirre, cuya renta se ha quedado en siete puntos tras no ganar en los tres últimos encuentros; el Almería visita a Osasuna en El Sadar, que promete ser un homenaje para los finalistas de Copa; y el Valladolid recibe al Sevilla, salvado por el efecto José Luis Mendilíbar, para el que será un partido especial en su vuelta a Pucela.

Programa de la 34ª jornada:

. Viernes:



21.00 Mallorca-Cádiz



. Sábado:



14.00 Real Sociedad-Girona



16.15 Osasuna-Almería



18.30 Villarreal-Athletic



21.00 Real Madrid-Getafe



. Domingo:



14.00 Celta-Valencia



16.15 Elche-Atlético de Madrid



18.30 Valladolid-Sevilla



21.00 Espanyol-Barcelona



. Lunes:



21.00 Betis-Rayo Vallecano