Mbappé está tasado entre 160 y 180 millones de euros

Fichar a Kylian Mbappé, de 24 años y con un año de contrato con el PSG, costaría entre 160 y 180 millones de euros, de acuerdo con los principales organismos y webs de estimación del valor de mercado de un futbolista.



El Observatorio del fútbol CIES tasa al jugador, apartado del PSG por negarse a renovar hasta 2025, en 163,2 millones de euros, teniendo en cuenta que le queda solo un año de contrato.





Una estimación que se dispararía hasta los 261,8 millones en caso de que la vinculación contractual del jugador fuese de tres años o más. Dos de las webs referencia del mercado de fichajes, Transfermarkt y Football Benchmark, aportan cifras parecidas, en torno a los 180 millones.



El PSG esperará al 31 de julio, la fecha límite que el presidente Nasser Al-Khelaifi dio al futbolista de Bondy para saber si renueva hasta 2025, para comenzar a evaluar ofertas.

En todo caso, Mbappé tendría que aceptar se traspasado, algo que públicamente ha rechazado, pues pretende cumplir su contrato hasta 2024 (cuando podría ser fichado por otro club gratis).



Los medios franceses siguen dando como favorito al Real Madrid, que estuvo a punto de ficharlo en 2021, pero su propuesta de unos 200 millones fue rechazada. No obstante, se han citado también como pretendientes a clubes de Arabia Saudí y a ingleses.



El PSG, que con Mbappé ha adquirido una enorme notoriedad internacional y ha conquistado títulos (aunque ninguna Champions), busca recuperar parte de los 180 millones que pagó en 2017 al Mónaco, una cantidad que se une al estratosférico salario del futbolista, de unos 70 millones al año, firmado en la renovación de 2022.



Si el nudo gordiano no se resuelve, la prensa francesa especula con la posibilidad de que Mbappé pase un año sin jugar, como sucedió en 2019 con Adrien Rabiot, quien también se negó a renovar. No obstante, sería el desenlace más improbable, teniendo en cuenta que en 2024 hay Eurocopa y Juego Olímpicos.



Mientras, los convocados por Luis Enrique ya aterrizaron en Tokio, donde comenzarán su gira asiática el martes con un encuentro ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.



A miles de kilómetros de distancia, Mbappé se quedó entrenándose con los "defenestrados" por el club, es decir los jugadores que el club quiere vender y tienen contrato en vigor.



El sindicato de futbolistas de Francia ya avisó que esa situación puede configurar un "acoso moral" por parte del PSG.



En todo caso, este sábado, el máximo goleador de la historia del PSG no dio señales de estrés e incluso firmó autógrafos a algunos hinchas que le esperaban a las puertas de la ciudad deportiva de Poissy.