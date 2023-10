PSG vuelve mañana a los entrenamientos con Mbappé apartado de forma indefinida

El Paris Saint-Germain retorna mañana lunes a los entrenamientos tras su gira asiática y la dirección del club tiene previsto mantener la exclusión de su estrella Kylian Mbappé, mientras que tampoco estará Ousmane Dembelé.



Mbappé va a seguir apartado del equipo y entrenando en horario separado del primer equipo, según adelanta Le Parisien, que considera este domingo que la relación entre el jugador y el club es "irreparable".



El delantero estrella del equipo y de la selección francesa continuará trabajando con el grupo de los que el PSG considera "indeseables", los jugadores con los que no cuenta la dirección técnica y a los que intenta buscar una salida en el mercado.



Tras la salida de Mauro Icardi, el también argentino Leandro Paredes, el neerlandés Georginio Wijnaldum y el alemán Julian Draxler son las figuras más destacadas de ese grupo.

El portero costarricense Keylor Navas, con el que inicialmente no se contaba, sí estuvo en la gira asiática del PSG y jugó la segunda parte del último partido del periplo, ante el Jeonbuk surcoreano.



El entrenamiento de mañana tampoco contará con el francés Ousmane Dembelé, el PSG preveía inicialmente tener todo cerrado (reconocimiento médico, pase del Barcelona y firma del contrato) para que el atacante pudiera estar las órdenes de Luis Enrique en la sesión, que comienza a las 17.00 hora local (15.00 GMT).



Pero el jugador retornará a Barcelona en la tarde de este domingo mientras se termina de solucionar su pase al PSG, según informó Le Parisien.



El diario parisino señala que el Barcelona está retrasando enviar los documentos del pase en busca de un mayor beneficio económico, de la que en teoría le corresponderían únicamente la mitad del pago de la cláusula de rescisión (25 millones de euros), ya que los otros 25 irían al futbolista y su agente, según el contrato firmado el año pasado.



Como el Barcelona también reanuda sus entrenamientos mañana lunes y ha convocado al jugador, que formalmente continúa bajo su disciplina, Dembelé tiene que asistir.



Sin embargo, Le Parisien afirma que en el PSG están seguros de que Dembelé terminará jugando en el PSG, aunque por ahora es "complicado" prever cuándo se cerrará la operación.



Los entrenamientos del PSG serán a puerta cerrada hasta la sesión del próximo viernes, cuando las cámaras de foto y vídeo podrán volver a la nueva ciudad deportiva del equipo en Poissy, al oeste de París.



Ese mismo día, Luis Enrique ofrecerá una conferencia de prensa previa al estreno liguero del club, el sábado 12 de agosto ante el Lorient, que se disputará en París a las 21.00 hora local (19.00 GMT).



Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando para tratar de traspasar o ceder a los jugadores con los que no cuenta a la vez que busca refuerzos para la delantera, especialmente el portugués Gonçalo Ramos, que también podría llegar en el curso de esta semana.



Queda por cerrar la cuestión de Marco Verratti, ya que el internacional italiano tiene una importante oferta de dos clubes saudíes, aunque duda dejar el fútbol europeo a los 30 años y a menos de un año de la próxima Eurocopa.



En cambio, la prensa francesa coincide hoy en que el PSG no podría obstáculos a una hipotética marcha de Verratti, que ha pasado once temporadas en el club.