Di María: "Cada partido es como jugar con mis amigos"

El extremo argentino Ángel Di María, del Benfica, reveló este lunes que lo que le motiva para seguir jugando es la "diversión" que tiene en el campo y que cada partido es como "jugar" con sus amigos.



"Eso es lo que me estimula y me motiva a seguir jugando", señaló Di María en una entrevista concedida a la UEFA.



"El Fideo" recordó el espíritu de "sacrificio" que aprendió de su padre en su infancia en Rosario, donde entrenaba, estudiaba y ayudaba a repartir carbón, lo que le ayudó a desarrollar una "mentalidad de querer más y más".



"Fue mi padre quien me enseñó lo que era el sacrificio: él fue quien me hizo trabajar, quien me hizo repartir carbón con él, quien me hizo volver a casa, cargar de nuevo, ir a la escuela, volver, coger la bicicleta e ir a entrenar", contó.





"Incluso hoy, con 35 años, sigo haciendo ese sacrificio en el campo. Siempre quiero más: más goles, más asistencias. Los objetivos cambian. Antes llenaba sacos (de carbón), ahora quiero marcar goles y hacer asistencias", añadió.



Según Di María, "lo que se vive de niño es lo que te hace luchar por algo desde pequeño". "Te ayuda a darte cuenta más tarde, cuando eres adulto, de que tienes que trabajar duro y luchar por todo en la vida para conseguirlo", apuntó.



Tras dejar el Juventus Turín, Di María regresó el pasado mes de julio al Benfica, su primer equipo en Europa (2007-2010), donde su objetivo era "volver a ser feliz en un lugar donde ya lo había sido mucho".



"Cuando terminó mi año en Italia, no pensaba en otra cosa que en volver a casa. Sentí que volver a Lisboa era como volver a casa", declaró el argentino.



El extremo rosarino fue recibido en la capital portuguesa por miles de aficionados en su ceremonia de presentación, que describió como "una experiencia muy bonita".



"Es algo que nunca olvidaré. El tamaño del recibimiento que me hicieron nunca se había visto en Portugal, no es muy común. Por eso para mí fue un privilegio que tanta gente acudiera y llenara los alrededores del estadio del Benfica para darme la bienvenida", declaró.



Di María atraviesa un gran momento de forma desde su regreso a las "águilas", con seis goles y una asistencia en ocho partidos.



Este martes se enfrentará a su compatriota Lautaro Martínez en el choque de Liga de Campeones entre el Inter Milán y el Benfica.



El argentino afirmó que el Benfica, que empezó con una derrota ante el Salzburgo (0-2), está en "un grupo muy competitivo (D, el mismo que la Real Sociedad)", en el que "todo se reduce a pequeños detalles".



"Va a ser una lucha entre los cuatro equipos e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Esta competición se reduce a pequeños detalles, pequeños errores. Un penalti o una tarjeta roja pueden cambiarlo todo", dijo en referencia a la expulsión de un compañero en la derrota ante el conjunto austriaco.